Kaymakamın kılık kıyafet uyarısına sendikadan tepki

DENİZLİ'nin Çardak Kaymakamı Kerem Türker'in okullara, öğretmen ve görevli personelin kılık kıyafet yönetmeliğine uymadığı gerekçesiyle gönderdiği uyarı yazısına EğitimBir-Sen Şubesi'nden tepki geldi. Eğitim BirSen Denizli Şubesi Başkanı Feyzullah Öselmiş, Kaymakam Türker'in okullara gönderdiği uyarı yazısını darbe kalıntısı olarak niteledi.

Çardak Kaymakamı Kerem Türker, geçen pazartesi günü, ilçedeki tüm okullara gönderdiği uyarı yazısında, zaman zaman okullara ziyaretler yaptığını, öğretmen ve görevli personelin kılıkkıyafet yönetmeliğine uygun davranmadıklarını gördüğünü belirterek, "Bundan böyle Müdürlüğümüze bağlı okullarda görev yapan öğretmenler ve personele, yönetmelikte belirtilen hususlara dikkat edilmesi konusunda duyurunun yapılması, uymayanlar hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesine göre işlem yapılacağının bilinmesini rica ederim" dedi.

SENDİKADAN TEPKİ

Kaymakam Türker'in uyarı yazısına Eğitim BirSen Denizli Şubesi Başkanı Feyzullah Öselmiş, tepki gösterdi. Özelmiş, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"Bugün hala dünün yasakçı zihniyetini hortlatmaya çalışan, tek tip insan tipi özlemi çeken bürokratlar olduğunu görmekteyiz. Çardak Kaymakamı tarafından 25 Ekim 2019 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen resmi yazı ile darbe kalıntısı bir yönetmeliğin uygulanması konusunda uyarısı, eski Türkiye'nin yasaklarını özlemesinin, darbeden kalan çöplüğü karıştırarak, 'bakalım ne bulurum' amacı gütmesinden olduğunu görüyoruz. Artık ne eski var, ne de eskinin yasakları. Kamu idaresi yasakları değil, özgürlükleri teminat altına almalıdır. Öğrencinin serbestçe giyinebileceği bir yönetmelik varken, onu öğretene ne giyeceğinin dayatılması, şekli şemalinin bir kalıba sokulmaya çalışılması, sakalının, bıyığının milimetrik hesabının yapılması militarist bir ruh halinin yansımasıdır. Bu ruh halinden ise bu ülke çok çekti. İlçe kaymakamının yasakçı bir tutum içerisinde eğitim camiasına yaptığı bu uyarısı, özlemini çektiği eski Türkiye'den olsa gerek. Eğitimin her kademesinde canla başla mücadele eden eğitim çalışanlarının şevkini kıracak, motivasyonunu bozacak bu tür tutumlar ne sizin otoritenize katkı sağlar ne de ülkeye."



DENİZLİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:00

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