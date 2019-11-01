Bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde esnaflık yapan Mehmet Seyhan, yolda bulduğu, içinde 2 bin 400 lira para bulunan cüzdanı, zabıta ekipleri aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Sarayköy ilçesinde kahvehane işleten Mehmet Seyhan, yolda içinde 2 bin 400 lira para ile banka kartları bulunan bir cüzdan buldu. Cüzdanı alan Seyhan, Sarayköy Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri ise cüzdanının sahibi Orhan Tutak'ın (53) oğlu Ali Tutak'a ulaştı. Oğul Tutak, Sarayköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne gelerek cüzdanı teslim aldı. Babası adına teşekkür eden Ali Tutak, "Bu zamanda böyle insanları görmek bizleri mutlu ediyor. Mehmet Seyhan kardeşime çok teşekkür ederim. Bizleri arayan zabıta ekiplerine de çok teşekkür ederim" dedi.



DENİZLİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:00

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