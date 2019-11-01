Denizli İhracatçılar Birliğinin (DENİB) bu sene 7.'sini düzenlediği Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Yarışmanın finalist bilgilendirilmesi ve bu sene doğa konusuna önem verildiğini belirten DENİB Başkanı Memişoğlu, “Denizli’de dış giyiminde yapılabildiğini göstermek istiyoruz” dedi.

DENİB tarafından düzenlenen 7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması’nda sona yaklaşıldı. Denizli İhracatçılar Birliği, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin katkılarıyla bu sene 7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım yarışmasının basın açıklama toplantısı düzenlendi. Toplantıya Denizli ve Denizli dışından yoğun katılımla gerçekleşmesi beklenen yarışmada, DENİB Tasarım Komitesi Başkanı Mukaddes Başkaya ve Komite Üyesi Pelin Sensöz ile Denizli’nin Hamam markasıyla tanınan Eke Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Eke ev sahibi olacak jüri üyelerinin yanında, moda dünyasından Yıldırım Mayruk, Gülşah Saraçoğlu, Ertan Kayıtken, EzraTuba Çetin ve sektörlerinde söz sahibi konuklar Sedef Orman, Özge Zeki, Sibel Arna, Merve Ünal Çotuk, Seda Lafçı yer alacak.

Türkiye genelinde ev ve plaj giyimi sektöründe ihracatı arttırmak, ev ve plaj giyimi sektöründe yeni tasarımcılar yetiştirilmesini teşvik etmek amacıyla sektördeki motivasyon ve iş birliği, dayanışmaya konusunda katkıda bulunmak ve ihracatçı firmaların rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.



“Doğaya dokunuş konusu olması beni çok etkiledi”

DENİZLİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:13

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.