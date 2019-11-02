7. Ev ve Plaj Giyim Tasarım Yarışması’nın defilesi ve ödül töreni yapıldı Denizli’de ünlüler tasarımcıların tasarladığı kıyafetleri defilede sergilediler 7. Ev ve Plaj Giyim Tasarım Yarışması birincisi Ayşe Sara Arslan oldu ‘Doğaya Dokunuş’ temalı tasarım yarışması birinciyi seçtiler

Denizli İhracatçılar Birliği’nin (DENİB) bu yıl ‘Doğaya Dokunuş’ temalı 7. Ev ve Plaj Giyim Tasarım Yarışması’nda finale kalan 10 tasarımcının eserleri, ünlü mankenler tarafından defilede sergilendi. Kıyafetler Yıldırım Mayruk gibi ünlü isimlerden oluşturan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin katkılarıyla bu sene 7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım yarışmasının Final Gecesi ve Ödül Töreni düzenlendi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte kokteylin ardından, Oylum Talum’un sunuculuğunu yaptığı, bu yıl ‘Doğaya Dokunuş’ temasıyla düzenlenen yarışmada aylarca süren çalışmalar ardından finale kalan 10 tasarımcının ürünlerini ünlü mankenler giyerek, defile gerçekleştirildi.

Finale kalan tasarımcıların tasarladıkları kıyafetleri, DENİB Tasarım Komitesi Başkanı Mukaddes Başkaya ve Komite Üyesi Pelin Sensöz ile Denizli’nin Hamam markasıyla tanınan Eke Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Eke ve jüri üyelerinin yanında, moda dünyasından Yıldırım Mayruk, Gülşah Saraçoğlu, Ertan Kayıtken, EzraTuba Çetin ve sektörlerinde söz sahibi konuklar Sedef Orman, Özge Zeki, Sibel Arna, Merve Ünal Çotuk, Seda Lafçı tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda, birincilik ödülünün sahibi olan Ayşe Sara Arslan, ikincilik ödülü sahibi Gizem Nur Bağ, üçüncülük ödülü Mihriban Bertan ve jüri özel ödülün sahibi ise Hilal Karakaş oldu.

Akapella grubunun söylediği şarkılar ile renk kattığı defileye ise, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve il ve il dışından davetliler katıldı.

DENİZLİ 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

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