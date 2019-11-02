TiM Başkanı İsmail Gülle’de ekonomik toparlanma açıklaması “Küresel ticaret savaşlarına rağmen ihracatımız öngördüğümüz gibi güçlü seyrini korumaya devam ediyor” “Kur saldırılarının etkilerini 1 yıl gibi kısa bir sürede hükümetimizin ve Merkez Bankamızın doğru karar ve politikalar ile bertaraf edildi”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Fitch’in Türkiye raporunda görünümünü yükseltmesinin Türkiye’nin çizmiş olduğu toparlanma tablosunu onaylar nitelikte olduğunu kaydederek, “Bu toparlanmada 2018 yılında karşı karşıya kaldığımız kur saldırılarının etkilerini, 1 yıl gibi kısa bir sürede hükümetimizin ve Merkez Bankamızın doğru karar ve politikalar ile bertaraf etmiş olmalarının etkisi büyük. Sene başından beri küresel ticaret savaşlarına rağmen ihracatımız öngördüğümüz gibi güçlü seyrini korumaya devam ediyor” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Denizli’de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı ‘Ekim Ayı İhracat Rakamları’nın açıklandığı basın toplantısında konuştu. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinden gerçekleştirilen toplantı Pamukkale ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda ihracat rakamlarının bakan Pekcan tarafından açıklanmasının ardından söz alan Başkan Gülle, dünyada ekonomisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Gülle, küresel yatırımların karşı karşıya kaldığı durağanlık sonucu, hali hazırda zaten negatif seviyelere inen faiz oranlarının daha da inebileceği beklentisi piyasalara hakim olduğunu vurguladı.

Başkan Gülle, “ABD Merkez Bankası FED, bu haftaki toplantısında bu sene üçüncü kez faiz indirimi gerçekleştirerek, gösterge faizlerini 1,501,75 bandına indirdi. Diğer taraftan da, 60 milyar dolarlık bir tahvil alım programını yürürlüğe koydu. Avrupa Merkez Bankası ise son gerçekleştirdiği toplantıda, faiz değişikliğine gitmese de, politika faizini sıfırda, mevduat faizini ise yüzde eksi 0,50 seviyelerinde sabit bırakırken, 1 Kasım itibariyle 20 milyar euro tutarında bir tahvil alım programına tekrar başlayacağını duyurdu. Dünyanın önde gelen merkez bankaları genişletici para politikası araçları ile piyasayı canlandırmaya çalışsalar da, asıl sorunun piyasa talebi olduğunun farkındalar. Avrupa’da, küresel gelişmelerin oluşturduğu belirsizlik, piyasada kredi muslukları sonuna kadar açık olmasına rağmen tüketici talebinde ve yatırımlarda yeterince canlanma oluşturamıyor. Bu durum da, dünya ticaretini ve küresel büyümeyi haliyle doğrudan etkiliyor” diye konuştu.



“İhracatımız öngördüğümüz gibi aylık performansındaki güçlü seyrini korumaya devam ediyor”

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ekim ayında güncellediği büyüme tahminleri hakkında da bilgiler veren Başkan Gülle, “2019 yıl sonu büyüme beklentisi, dünya için yüzde 3’e çekilirken, gelişmiş ülkelerde 1,7’ye gelişen ülkelerde 3,9’a, AB’de 1,5’a Almanya’da ise 0,5’e düşürülmüş durumda. Ülkemiz içinse Temmuz ayında yüzde eksi 2,5 olan 2019 yıl sonu büyüme beklentisi, ekim ayında revize edilerek +0,2 ye yükseltilmiş durumda. Önde gelen derecelendirme kuruluşlarından Fitch’in dün Türkiye raporunda görünümü yükselterek ekonomimizin özellikle dengelenme noktasında ilerleme kaydettiğinin altını çizmesi de Türkiye’nin çizmiş olduğu toparlanma tablosunu onaylar niteliktedir. Bu toparlanmada, 2018 yılında karşı karşıya kaldığımız kur saldırılarının etkilerini 1 yıl gibi kısa bir sürede hükümetimizin ve Merkez Bankamızın doğru karar ve politikalar ile bertaraf etmiş olmalarının etkisi büyük. İhracatçılar olarak bizler, ‘Yeni Ekonomi Programı’ ile çizilen yol haritasının büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine uygun olarak, 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle, Türkiye ekonomisinde yeni bir değişim sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz. Çünkü sene başından beri küresel ticaret savaşlarının ve ekonomipolitik çatışmaların negatif etkisine rağmen ihracatımız öngördüğümüz gibi aylık performansındaki güçlü seyrini korumaya devam ediyor” dedi.



“İhracatçı sayımız 83 bin 286’e yükseldi”

Ekim ayında ihracat rakamının 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleştiğini de vurgulayan Başkan Gülle konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yılın ilk 10 ayında ise ihracatımız yüzde 2,1 artış ile 149 milyar dolara ulaşırken son 12 aylık ihracatta ise 180 milyar dolar ihracat çıtasına yakın performansı korumayı sürdürüyoruz. Firmalarımızın bu başarısını hepinizin huzurunda takdir ve tebrik ediyorum. Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın odak noktasında olan ihracat ailemiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. İhracat yapan firmaların sayısı 13 yıldır ilk defa ithalat yapanları geride bırakmış durumda. 2018 yılında 79 bin 773 ithalatçımız var iken ihracatçı sayımız 83 bin 286’e yükseldi. İhracatını en çok artıran sektörler ise yüzde 95,2 artışla 347 milyon dolara ulaşan fındık ve mamulleri yüzde 35,8 artışla 281 milyon dolara ulaşan savunma ve havacılık ile yüzde 22,2 artışla 1,93 milyar dolara ulaşan çimento cam seramik ve toprak ürünleri oldu.”



“En dikkat çekici kentler Giresun, Düzce ve Afyonkarahisar oldu”

İhracat yapılan ülkeler ve ürünler hakkında da bilgiler veren TİM Başkanı Gülle, “Sektörlerimizin ihracat yaptıkları ülke sayılarına baktığımızda 205 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla kimyevi maddeler birinci. 198 ülke ile hububat ikinci, 192 ülke ile çelik üçüncü oldu. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke ise 1,49 milyar dolar ile Almanya, 982 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 978 milyon dolar ile Irak oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,3 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 65,7 oldu. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 kent ise 6,19 milyar dolarla İstanbul, 1,43 milyar dolarla Bursa ve 1,34 milyar dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise ihracatını 3 katına çıkararak 39 milyon dolara ulaşan Giresun yüzde 83 artışla 30 milyon dolara ulaşan Düzce ile yüzde 63 artışla 50 milyon dolar ihracat yapan Afyonkarahisar oldu” dedi.

DENİZLİ 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

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