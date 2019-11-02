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Bakan Pekcan: İhracatımız belli bir dinamizmde sürüyor, hedeflerimizi yakalayacağız

DHA

DENİZLİ'de İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği ekim ayı ihracat rakamları toplantısına katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ihracatının belli bir dinamizmde sürdüğünü, ihracatta hedeflerin yakalanacağına inandıklarını söyledi. İhracat rakamlarına da değinen Pekcan, "Üretim ve ihracata dayalı büyümeyi elbirliğiyle sürdüreceğiz. Ekim ayı ihracat rakamlarımız 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen sene ekim ayında ihracat rakamımız 16 milyar 590 milyon dolar. Burada sanki 250 milyon dolar geride kalmış gibi gözüksek de bu ihracat rakamı gerçekten çok iyi bir rakam"...

DENİZLİ'de İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği ekim ayı ihracat rakamları toplantısına katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ihracatının belli bir dinamizmde sürdüğünü, ihracatta hedeflerin yakalanacağına inandıklarını söyledi. İhracat rakamlarına da değinen Pekcan, "Üretim ve ihracata dayalı büyümeyi elbirliğiyle sürdüreceğiz. Ekim ayı ihracat rakamlarımız 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen sene ekim ayında ihracat rakamımız 16 milyar 590 milyon dolar. Burada sanki 250 milyon dolar geride kalmış gibi gözüksek de bu ihracat rakamı gerçekten çok iyi bir rakam" dedi.
Pamukkale'de bir otelde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ekim ayı ihracat rakamları toplantısına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, sivil toplum kuruluşu başkanları ile çok sayıda iş insanı katıldı.
Toplantıda konuşan Bakan Pekcan, ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Pekcan, ABD'de başlayan ve AB'de devam eden korumacılık önlemelerinin kendileriyle birlikte bütün dünyayı etkilediğini belirterek, "Küresel büyüme 2018 yılında 3.6 iken geçen hafta İMF tarafından küresel büyümenin 3.0 olarak beklenildiği ilan edildi. Bunun içinde, Çin ve Hindistan'ın büyüme oranları düştüğünüz zaman küresel büyüme aslında yüzde 1.4 olarak revize edilmiş oldu. AB'nin büyüme oranı binde 3 ve en büyük ihracat ortağımız Almanya'nın binde 5. Dünyada ticaret gittikçe daha çok korumacılık önlemlerini sahip ve giderek zorlaşıyor. Biz kendi ekonomimizin dinamiklerine ve gücüne inanarak bildiğimizde yolda elbirliğiyle, sizlerin gayretiyle devam edeceğiz. Çok şükür Allah'a bugüne kadar iyi gittik. Bundan sonrada gideceğimize ve yüksek büyüme trendini yakalayacağımızdan kuşkumuz yok. Ülkemizdeki enflasyon ve faiz verilerinin aşağı çekilmesi ile yeni ekonomik programda hedeflediğimiz yüzde 5 büyümeyi de yakalayacağına inanıyoruz" dedi.
'EKİM AYI İHRACAT RAKAMLARIMIZ 16 MİLYAR 336 MİLYON DOLAR'
Bakan Pekcan, Türkiye'nin ihracatının belli bir dinamizmle sürdüğünü ve ekonomisinin büyümesinde itici güçlerinden biri olmaya devam edeceğini ifade ederek, "Üretim ve ihracata dayalı büyümeyi elbirliğiyle sürdüreceğiz. Ekim ayı ihracat rakamlarımız 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen sene ekim ayında ihracat rakamımız 16 milyar 590 milyon dolar. Burada sanki 250 milyon dolar geride kalmış gibi gözüksek de bu ihracat rakamı gerçekten çok iyi bir rakam. Ben bütün ihracatçı firmalarımız teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Bakan Pekcan, KOBİ'lere de önemli destek verildiğini kaydederek, "Türk Eximbank'ın KOBİ'lerimize ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8.79'a çektik" dedi.
GÜLLE, FİTCH'İN RAPORUNU YORUMLADI
TİM Başkanı İsmail Gülle de  Avrupa'da, küresel gelişmelerin piyasalarda belirsizlik yaratığını belirterek, "Piyasada kredi muslukları sonuna kadar açık olmasına rağmen, tüketici talebinde ve yatırımlarda yeterince canlanma yaratamıyor. Bu durum da dünya ticaretini ve küresel büyümeyi, haliyle doğrudan etkiliyor. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), ekim ayında güncellediği büyüme tahminleri de bu doğrultuda. 2019 yıl sonu büyüme beklentisi, dünya için yüzde 3'e çekilirken, gelişmiş ülkelerde 1.7'ye, gelişen ülkelerde 3.9'a, AB'de 1.5'e, Almanya'da ise 0.5'e düşürülmüş durumda. Ülkemiz içinse temmuz ayında yüzde -2.5 olan 2019 yıl sonu büyüme beklentisi, ekim ayında revize edilerek +0.2'ye yükseltilmiş durumda. Önde gelen derecelendirme kuruluşlarından Fitch'in, dün Türkiye raporunda görünümü yükselterek, ekonomimizin özellikle dengelenme noktasında ilerleme kaydettiğinin altını çizmesi de, Türkiye'nin çizmiş olduğu toparlanma tablosunu onaylar niteliktedir. Bu toparlanmada, 2018 yılında karşı karşıya kaldığımız kur saldırılarının etkilerini, 1 yıl gibi kısa bir sürede hükümetimizin ve Merkez Bankamızın doğru karar ve politikalar ile bertaraf etmiş olmalarının etkisi büyük" diye konuştu.
'İHRACATIMIZ GÜÇLÜ SEYRİNİ KORUYOR'
Türkiye'nin ihracatının aylık performansındaki güçlü seyrini koruduğunu ifade eden Gülle, "İhracatçılar olarak bizler, 'Yeni Ekonomi Programı' ile çizilen yol haritasının büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine uygun olarak, 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle, Türkiye ekonomisinde yeni bir değişim sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz. Çünkü sene başından beri, küresel ticaret savaşlarının ve ekonomi-politik çatışmaların negatif etkisine rağmen, ihracatımız öngördüğümüz gibi aylık performansındaki güçlü seyrini korumaya devam ediyor. Ekim ayında ihracatımız 16 milyar 336 milyon dolar oldu. Yılın ilk 10 ayında ise ihracatımız yüzde 2.1 artış ile 149 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracatta ise 180 milyar dolar ihracat çıtasına yakın performansı, korumayı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.
'İHRACATÇI SAYISI ARTTI'
Türkiye'de ihracatçı sayısının arttığını belirten Gülle, "İhracatçılarımızın dinamizmi, doğru rota tespitleri ve stratejik kararları sayesinde ihracatımız, rakiplerimizin üzerinde artışlar sergilemeye devam ediyor. İhracat yapan firmaların sayısı 13 yıldır ilk defa ithalat yapanları geride bırakmış durumda. 2018 yılında 79 bin 773 ithalatçımız varken, ihracatçı sayımız 83 bin 286'e yükseldi.  Ekim ayının lideri, 2.82 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörümüz oldu. 1.93 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1.55 milyar dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu" dedi.
47 İL İHRACATINI ARTIRDI
Gülle, 47 ilin ihracatını artırdığını kaydederek, "İllerimizin ihracatına bakacak olursak, ekim ayında 47 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla 6.19 milyar dolarla İstanbul, 1.43 milyar dolarla Bursa ve 1.34 milyar dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise ihracatını 3 katına çıkararak 39 milyon dolara ulaşan Giresun, yüzde 83 artışla 30 milyon dolara ulaşan Düzce ile yüzde 63 artışla 50 milyon dolar ihracat yapan Afyon oldu. Giresun ve Düzce'de fındık sektörü ihracatı, Afyon'da ise hububat etkili oldu" ifadelerini kullandı.
'2023 HEDEFİMİZİ AŞACAĞIZ'
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı son gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu belirten Gülle şunları söyledi:
"1 Kasım itibariyle de faizlerin 11-14 bandına inmesi ve ek istihdama sağlanan krediler gibi adımlar, bilhassa yatırım ortamının iyileşmesi adına, memnuniyet verici gelişmeler. Özellikle girdi maliyetlerindeki artışa karşın hükümetimizin dengeleyici kur politikasından vazgeçmemesi ihracatçılarımız için en önemli önceliklerden birisi. Bu yönde atılacak adımların, kılavuz edindiğimiz ana planımızın işaret ettiği yolda bizleri daha nice başarılara götüreceğinden eminim. Daha çok çalışıp, katma değer odaklı üretim bilinciyle 226.6 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat hedefimizi, rahatlıkla aşacağız."
Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.FOTOĞRAF

DENİZLİ

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:46
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  • YATSI 19:29
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