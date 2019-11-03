Süper Lig: Denizlispor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10. haftasında Denizlispor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
29. dakikada Sivaspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Emre Kılınç'ın şutunda top dışarı çıktı.
41. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yatabare'nin pasında Mert Hakan'ın vuruşu kaleci Stackhowiak'tan döndü. Dönen topu Hakan Arslan ağlara gönderdi. 01
45. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Mert Hakan'ın vuruşunda top kaleyi bulmadı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Hakan Yemişken xx, İbrahim Bozbey xx
Denizlispor: Stackhowiak xx, Lopes xx, Mustafa Yumlu xx, Murawski xx, Aissati xx, Oğuz Yılmaz xx, Mehmet Akyüz xx, Zakarya Bergdich xx, Zeki Yavru xx, Olcay Şahan xx, Barrow xx
Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sacko, Sedat Şahin Türk, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık, Keremcan Akyüz, Sackey
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi xx, Aaron xx, Mert Yandaş xx, Yatabare xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Fatih Aksoy xx, Hakan Arslan xx, Emre Kılıç xx, Marcelo xx, Caner Osmanpaşa xx
Yedekler: Ali Vural, Muhammet Tuncer, Kone, Cofie, Papp, Fernando, Oliveria, Traore, Volkan Egri, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Hakan Arslan (dk. 41) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Marcelo, (Sivasspor), Lopes (Denizlispor)
DENİZLİ
03 Kasım 2019 Pazar
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