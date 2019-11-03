Süper Lig: Denizlispor: 0 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 10. haftasında Denizlispor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sivasspor’un 20’lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar

53. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı köşe atışında ön direkte Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu auta gitti.

66. dakikada sağ çaprazdan Fernando'nun vuruşunu kaleci çeldi. Dönen topa Emre Kılınç'ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

85. dakikada Recep Niyaz'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yaşanan karambolde Burak Çalık'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

90+1. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Kone'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 02



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Hakan Yemişken xx, İbrahim Bozbey xx

Denizlispor: Stackhowiak xx, Lopes xx, Mustafa Yumlu xx, Murawski xx, Aissati x (Recep Niyaz dk. 46 x), Oğuz Yılmaz xx, Mehmet Akyüz xx, Zakarya xx, Zeki Yavru xx (Burak Çalık dk. 81 ?), Olcay Şahan xx (Sacko dk. 71 x), Barrow xx

Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahin Türk, Emre Sağlık, Keremcan Akyüz, Sackey

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi xx, Caner Osmanpaşa xx, Aaron xx, Mert Yandaş xx, Fatih Aksoy xx (Cofie dk. 83 ?), Hakan Arslan xx, Emre Kılınç xxx, Marcelo xx, Erdoğan Yeşilyurt xx (Fernando dk. 64 x), Yatabare xx (Kone dk. 81 x)

Yedekler: Ali Vural, Muhammet Tuncer, Papp, Oliveria, Traore, Volkan Egri, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Hakan Arslan (dk. 41), Kone (dk. 90+1) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Lopes, Murawski, Mustafa Yumlu (Denizlispor), Marcelo, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Sivasspor)

DENİZLİ 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:11

YATSI 19:28

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