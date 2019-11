Ege'nin en büyük kongre ve kültür merkezi on binleri ağırladı Kültür ve sanatın kalbi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde atıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl geçen mart ayında yaptırılan ve Ege Bölgesi’nin en büyük kongre ve kültür merkezi olma özelliğine sahip Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminer, konferans, gösteri, sergi, tiyatro ve konser ile on binlerce kişiye ev sahipliğinde bulunuldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçen mart ayında açılışını gerçekleştirdiği Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, bugüne kadar seminer, konferans, gösteri, sergi, tiyatro ve konser gibi yüzlerce etkinlik ve programa ev sahipliği yaptı. Kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası 5. Denizli Cam Bienali, Denizli Büyükşehir Belediyesi 33. Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali, Ege Aşıklar Bayramı gibi ulusal ve uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yapan modern merkez on binlerce vatandaşı kültür ve sanat etkinliklerinde buluşturdu. Uluslararası standartlarda inşa edilen 500, bin ve 2 bin kişilik salonları, seminer salonları, sergi alanları ve atölyeleri ile Denizli'de kültür ve sanatın merkezi olan tesis 100 kişilik planetaryumu (gezegen evi) ile de ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşatmaya devam ediyor.



"Kültür ve sanatın kalbi burada atıyor"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hayata geçirdikleri en önemli projelerden biri olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin bugüne kadar bir çok organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, tesisin açıldığı ilk günden beri şehrin kültür ve sanat merkezi olduğunu vurguladı. Denizli'de kültür ve sanatın kalbinin bu tesiste attığına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, "Özellikle şehir dışından gelen sanatçılarımız, misafirlerimiz tesise hayran kalıyor" dedi. Her gün 1 ya da 2 etkinliğe ev sahipliği yapan tesiste ayrıca 100 kişilik planetaryum olduğunu anlatan Başkan Osman Zolan, "Burada öğrencilerimize güneş sistemi, gezegenler ve yıldızlar 3 boyutlu bir şekilde aktarılarak temel astronomi bilgileri veriliyor" diye konuştu.



Tesis 85 bin metrekare kapalı alana sahip

Ege Bölgesi'nin en büyük kongre ve kültür merkezi olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, 10 Mart 2019'da hizmete açıldı. 25 bin metrekare taban alanına ve 85 bin metrekare kapalı alana sahip tesis içerisinde 500, bin ve 2 bin kişilik olmak üzere 3 büyük salonu bulunuyor. 6 nikah salonu, 5 seminer salonu, fuaye alanları ile Denizli'nin kültür ve sanat hayatına renk getiren Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, ayrıca 100 kişilik planeteryuma sahip.

DENİZLİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:10

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.