Doğum gününde böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve 12 yıldır böbrek yetmezliği çeken Ahmet Bülbül (48), doğum gününde hayatının en güzel hediyesini aldı. Yıllardır beklediği böbrek nakli haberinin doğumgününde gelmesine sevinen Bülbül, nakilin ardından sağlığına kavuştu.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan işçi emeklisi 1 çocuk babası Ahmet Bülbül'ün böbrek hastalığı 12 yıl önce ortaya çıktı. Böbrek yetmezliği teşhisinin ardından Bülbül, haftada üç gün diyaliz makinesine bağlanarak tedavi görmeye başladı. Bülbül, doktorların sağlığına kavuşmasının tek çaresinin böbrek nakli olduğunu söylemesi üzerine nakil sırasına girdi. Yaklaşık 4 yıl sıranın kendisine gelmesini bekleyen Bülbül'e sevindiren haber, doğum günü olan 25 Eylül'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden geldi. Evde ailesinin hazırladığı doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Bülbül'e kadavradan böbrek nakli olacağı haberi, aldığı en güzel hediye oldu. Doktorların araması üzerine hemen Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne giden Bülbül'e İzmir'den gelen böbrek, ameliyatla nakil edildi. Böylelikle Bülbül, hem sağlığına kavuştu hem de diyalizden kurtuldu. Hastaneye kontrole giden Ahmet Bülbül, hayatının en güzel hediyesini doğum gününde aldığını belirtip, "Doğum günüm olan 25 Eylül'de ailemle doğum günü pastasındaki mumları üfleyip, kesmiştik. Hastaneden gelen telefonla çok mutlu oldum. Ailemle sarıldık. Hemen hastaneye koştuk. Yapılan ameliyatla artık sağlığıma kavuştum. Doğum günümde yeniden doğmuş gibi oldum" dedi.

'KADAVRADAN BAĞIŞ ORANI ÇOK DÜŞÜK'

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özban, böbrek yetmezliği hastası olan Ahmet Bülbül'ün organ naklinin tesadüfen doğum gününe denk geldiğini belirtip, "Böbrek yetmezliği çeken hastalarımız, diyalize bağlanarak yaşamanın oldukça zor olduğunu söylüyorlar. Bu zorlukları çekmeyenler bunu anlayamaz. Ülkemizde canlıdan bağışın yüksekliği kadar kadavradan bağış yeterli sayılarda değil. Beyin ölümü tespiti yapılmış hastaların organlarını, yurt dışına oranla 34 kat daha az kullanabiliyoruz. O yüzden yaşantımız sırasında bağış yaparsak bu sayıyı arttırmış oluruz. Organ nakli havuzunda yüzde 80 olması gereken ama ülkemizde yüzde 20'lerde olan kadavradan bağış oranını uluslararası standartlara yani yüzde 80'li rakamlara ulaştırmış oluruz. Hastamız Ahmet Bey de kadavradan gelen böbrekle yeniden sağlığına kavuştu. Özellikle nakilin doğum gününe denk gelmesi hem onu hem de bizi çok mutlu etti" diye konuştu.



DENİZLİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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