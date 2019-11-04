Ampute 1. Futbol Ligi Denizli’de yapılan açılış maçı ile başladı Denizli Engelliler Spor Kulübü 3 golle galibiyete ulaştı

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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute 1. Futbol Ligi, Denizli Engelliler Spor Kulübü ile Mersin Olimpik Ampute takımı arasında yapılan karşılaşma ile başladı. Maçı Denizli temsilcisi 30 kazandı.

Karşılaşma Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) sahasında yapıldı. Maçı Orhan Kaya yönetti. Ligin açılış karşılamasında Denizli Engelliler Spor Kulübü attığı goller ile maçı 30 kazanmayı başardı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Denizli Engelliler Spor Kulübü takım kaptanı Ramazan Altuğ, geçtiğimiz yıl sezonu ikinci bitirerek 1. Lig’e çıktıklarını hatırlattı. Bu seneki hedeflerinin ise Süper Lig’e çıkmak olduğunu ifade eden Altuğ, “Kadromuz kendi bölgesinde iyi oyunculardan oluşuyor. Takımımızın tek sorunu yedek oyuncularının olmaması. Hedefimiz yüksek çünkü iyi oyunculardan oluşan bir takımımız var” diye konuştu.

Sportmenlik çerçevesinde gerçekleşen maç sonrası iki takım futbolcuları da maç bitiminde birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

DENİZLİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:10

YATSI 19:27

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