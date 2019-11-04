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PAÜ’lü sporculardan Atatürk’ü Anma Koşusu’nde büyük başarı

İHA

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ev sahipliğinde Türkiye Atletizm Federasyonu Denizli İl Temsilciliğinin düzenlediği Atatürk'ü Anma Koşusu, PAÜ Kros Parkurunda gerçekleştirildi.

PAÜ’lü sporculardan Atatürk’ü Anma Koşusu’nde büyük başarı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ev sahipliğinde Türkiye Atletizm Federasyonu Denizli İl Temsilciliğinin düzenlediği Atatürk’ü Anma Koşusu, PAÜ Kros Parkurunda gerçekleştirildi.
Kadınlar 2 bin metre mücadelesinde ilk üç dereceyi PAÜ sporcuları elde ederken, 35 yaş üstü kadınlar kategorisinde yarışan PAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asuman Duatepe Paksu bu kategoride birinciliği elde etti. Küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve 35 yaş üstü olmak üzere toplam beş kategoride yaklaşık 200 sporcunun yarıştığı koşularda farklı kategorilerde bin 3 bin metre arasında kıyasıya mücadele yaşandı.
Yarışmaların sonunda 9 farklı kategoride dereceye giren sporcu ve takımlarına ödülleri Pamukkale Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Ağbuğa, Türkiye Atletizm Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Öğr. Gör. Bülent Şenkibar, il temsilciliğinden yetkililer ve okulların öğretmenleri tarafından verildi.

DENİZLİ

04 Kasım 2019 Pazartesi

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