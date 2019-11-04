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Anadolu'daki ilk ‘Facebook İstasyon’u, Denizli’de kurulacak

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Facebook ve Habitat Derneği'nin iş birliği ile Sınırlarını Aşan Türkiye Programı kapsamında hayata geçirilen ve ilki İstanbul'da oluşturulan Facebook İstasyonu'un Denizli'de kurulacak.

Anadolu'daki ilk ‘Facebook İstasyon’u, Denizli’de kurulacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Facebook ve Habitat Derneği’nin iş birliği ile Sınırlarını Aşan Türkiye Programı kapsamında hayata geçirilen ve ilki İstanbul’da oluşturulan Facebook İstasyonu’un Denizli’de kurulacak.
Denizli Ticaret Odası (DTO)Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan Denizli Facebook İstasyon’u protokolünü imzaladı. Erdoğan, ilki TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla Eylül ayında İstanbul düzenlenen törenle açılan Facebook İstasyon’un 2.’sinin Denizli’de kurulacağını kaydederek, o törenin ardından Denizlililer’e müjde verdiklerini hatırlattı. Erdoğan, bu önemli projeyi hayata geçirmek üzere 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde protokolü gerçekleştirdiklerini belirtti.
KOBİ’ler ile yeni girişimcileri hızla dijital ortamla tanıştırmak, çocuklar ile gençlerin modern teknolojiyle bağının güvenilir ve sağlam olmasını sağlamak amacıyla attıkları adımın olumlu olduğunu dile getiren Erdoğan, “Yarınlarımızın teminatı gençlerimiz ile girişimcilerimizin, kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayarak uluslararası rekabet ortamında ellerini güçlendirmek için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Girişimcilik eğitimlerimizle, Denizli’mize yılda 2 bin 300 sertifikalı yeni girişimci kazandırıyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak, bir süredir de,kendi alanında Türkiye’nin en büyük teşkilatı olan TOBB Genç Girişimci Kurulumuzun İl İcra Komitesi üyelerimizle, bu konunun üzerinde çalışıyorduk. İstanbul’daki Facebook İstasyon’danda büyük ve etkin bir istasyonu, bu protokol sayesinde Denizli’mize kazandıracak, Anadolu’daki ilk istasyonu açacağız. Şimdiden herkese hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“Denizli’nin kalkınmasında çığır açacak”
Facebook İstasyon’un eğitim, girişimcilik ve istihdam olmak üzere 3 ana odak alanda çalışacağını da anlatan Başkan Erdoğan, istasyon sayesinde, girişimcilerin dijital araçlar yardımıyla satış ve pazarlama yetkinliklerinin geliştirileceğini, böylelikle girişimlerinin sınır ötesi müşterilere ulaşmasının da destekleneceğini vurguladı. Dijital araçları kullanabilen, girişimcilikle ilgili çeşitli eğitimler alan ve düzenlenen etkinliklere katılım sağlayanların girişimlerinin küresel ölçekte rekabet edebilecek kapasiteye erişmelerini hedeflediklerini de belirten Başkan Erdoğan, “Kapasitesini geliştirecek girişimlerimizle, girişimcilik ekosistemimizin de büyümesini ve güçlenmesini amaçlıyoruz. Bireyler ile işletmelerin, finansal okuryazarlık eğitimleri aracılığıyla, kişisel mali yönetimlerini doğru yapabilmeleri ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesine katkı sağlanması da amaçlarımız arasında. Bu sayede ayrıca, gençler için sağlıklı bir finansal gelecek inşa edilmesini de destekliyoruz” diye konuştu.

Protokol imzaları atıldı
Konuşmaların ardından Erdoğan ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ile Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili’nin yanı sıra DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin, TOBB Denizli Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İl İcra Komitesi Başkanı Sinan Salgar ile GGK İl İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Umut Semercialbaz, GGK İl İcra Komitesi Üyeleri Oğuz Atakan Erdoğan, Yunus Çiftçi, Halil Alptuğ Önal, İbrahim Özdemir,GGK Üyesi Özge Solakoğlu ile Kaan Dobruca ve önceki dönem TOBB Denizli Genç Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Başkanı Civan Sözkesen’in de hazır bulunduğubir törenle, Denizli Facebook İstasyon’un protokolü imzalandı.
Facebook İstasyon’dan, herkes faydalanabilecek. Eğitimler ile etkinlikler, Facebook ile proje ortakları tarafından düzenlenecek. Tüm aktiviteler, ücretsiz olacak. İstasyon, kendi etkinliklerini düzenlemek isteyenlere de, içerik doğrultusundaimkan tanıyacak.

DENİZLİ

04 Kasım 2019 Pazartesi

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