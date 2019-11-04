Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

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Denizlispor hafta sonu alınan 20’lık Sivasspor yenilgisinin ardından bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapıldı. Eksiksiz yapılan antrenmanda Oscar Estupinan takımdan ayrı çalışırken, kart cezası biten Sapunaru ve Rodallega takımla çalışmalara katıldı.

Denizlispor, deplasmanda Beşiktaş ile 10 Kasım Pazar günü karşılaşmaya çıkacak.

DENİZLİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:10

YATSI 19:27

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