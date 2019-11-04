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Denizli’nin Çivril ilçesinde yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Baykuşun yaralı halde vatandaşlar tarafından arazide bulunduğu öğrenildi. Baykuşu bulan vatandaşların jandarmayı arayarak bilgi vermesi üzerine bölgeye Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler baykuşu tedavisinin yapılması için vatandaşlardan teslim aldı. Baykuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

DENİZLİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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