Denizli'de FETÖ'ye 2 tutuklama

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- DENİZLİ'de, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kentte yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, perşembe günü, polis ekiplerince operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda ekipler, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' ve 'Örgüte bilerek isteyerek yardım etme' suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



DENİZLİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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