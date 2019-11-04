DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu Denizli'de yakalandı

DENİZLİ'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Haseke kenti sözde istihbarat sorumlusu olduğu belirtilen şüpheli ile yanındaki kişi gözaltına alındı. İsimleri açıklanmayan şüphelilerden adliyeye sevk edilen DEAŞ üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest kaldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Ekim'de operasyon düzenlendi. DEAŞ'ın Suriye'nin Haseke kenti sözde istihbarat sorumlusu olduğu belirtilen ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen, ismi açıklanmayan şüpheli ile yanındaki kişi gözaltına alındı. Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen şüphelilerden adliyeye sevk edilen DEAŞ üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.



DENİZLİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:10

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.