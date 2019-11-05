Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

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- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli Mehmet Çakal (52), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Denizli'den Acıpayam yönüne gelen ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 20 YE 080 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, bisikletli Mehmet Çakal'a çarpıp kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bisiklet sürücüsü Çakal'ın kaza yerinde öldüğünü belirledi.

Çakal'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.



DENİZLİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:03

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