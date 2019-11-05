Bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında Otomobil sürücüsü bisiklet sürücüsüne çarptı ardından dönerek ters şeride girip kaçtı

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Denizli’de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kameralarına yansırken kazada otomobil sürücüsünün bisiklet sürücüsüne çarptıktan hemen sonra ters şeride girerek kaçtığı görülüyor.

Kaza, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 20 YE 080 plakalı otomobil, Mehmet Çakal'ın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Çakal olay yerinde hayatını kaybetti.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen olayda, Çakal’a çarpan otomobil sürücüsünün durmayarak dönüp, ters şeride geçerek kaçması yer alıyor.

DENİZLİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:03

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