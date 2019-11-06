Köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü

DENİZLİ´nin Tavas ilçesinde, otomobil sürücüsünün yola fırlayan köpeğe çarpmamak için ani fren yapması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Tavas ilçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre 20 K 5467 plakalı otomobilin sürücü Leyla Sicim, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için fren yaparak durdu. Bu sırada Sicim'in otomobiline aynı yönde seyreden Mustafa Güneş yönetimindeki 34 BEL 834 plakalı otomobil çaptı. Ardından da Yaşar Dönmez'in kullandığı 20 DK 330 plakalı otomobil de Güneş´e ait otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dönmez´in kullandığı otomobilin arka kısmında yolculuk eden ve ağır yaralanan Havva Dönmez (74), sağlık ekipleri tarafından Tavas Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Dönmez, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Sicim´in köpeğe çarpmamak için durması, daha sonra ise zincirleme trafik kazasının meydana geldiği yer aldı.



DENİZLİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:27

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