Kentin son iki arzuhalcisinden tatlı rekabet

DENİZLİ'de, 20 yılı aşkın süredir arzuhalcilik yapan Süleyman Solak (73) ve Ramazan Konar (67), mesleklerinin tükenme noktasına gelmiş olmasına rağmen çalışmayı sürdürüyor. Kentin son iki arzuhalcisi, teknolojiyle birlikte müşterilerini büyük ölçüde kaybetse de, her sabah takım elbiselerini giyip, erkenden dükkanlarını açarak tatlı rekabetlerini devam ettiriyor.

Tükenmeye yüz tutan meslekler arasında yer alan arzuhalciliğin Denizli'deki son iki temsilcisi, teknolojiye direniyor. Yıllarını bu mesleğe veren Ramazan Konar ve Süleyman Solak, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı yanında bulunan 4'er metrekarelik iş yerlerinde, daktilo ile dilekçe yazarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Takım elbiselerini giyip, her gün saat 08.00'de iş yerlerini açan Solak ve Konar, dükkanlarındaki iskemleye oturup, müşterilerini bekliyor. Solak mor, Konar ise yeşil renkli iş yerlerinde, daktilolarıyla dilekçe yazıp gelir sağlamaya çalışıyor. Parmaklarıyla daktilonun tuşlarına basarak satırları işleyen arzuhalciler, çalışırken gözlük kullanmayı da ihmal etmiyor.

'BAZI GÜNLER MÜŞTERİ BİLE GELMİYOR'

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte eski yıllara göre müşteri sayısında ciddi bir düşüş yaşayan daktilonun ustaları, yine de mesleklerinden vazgeçmiyor. Kentin son arzuhalcileri, bazı günleri müşterisiz kapatsa da ikilinin tatlı rekabeti yıllardır devam ediyor. 21 yıldır arzuhalcilik yaptığını belirten Ramazan Konar, meslektaşlarının tek tek bu işi bıraktığını söyledi. Emeklilik hayatını daktilosu başında çalışarak geçirdiğini ifade eden Konar, "Mesleğimiz şu an can çekişiyor. Daha önce burada 7-8 kişiydik. Hepsi bıraktı. Sadece 2 kişi kaldık. Artık dilekçeler internetten kolayca temin edilebiliyor. Bazı günler müşteri bile gelmiyor. Biz de iş yerine gelen vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazen dilekçe yazdırmasalar da, bazı konularda sorular soruyorlar. Bu konularda yapılması gerekenleri anlatıyoruz. Dilekçe fiyatları yazılacak olan merciye göre değişiyor. Dilekçelerden 1020 TL fiyat aralığında ücret alıyoruz. Mesleğimi çok seviyorum. İnsanlarla iç içe olmak çok güzel. Yazkış daktilomun başındayım. Gücüm yettiği kadar bu işi sürdüreceğim" diye konuştu.

'TEKNOLOJİ İLERLEDİ, BİZ AYAK UYDURAMADIK'

24 yıl önce mesleğe başlarken satın aldığı daktiloyla çalışmaya devam eden Süleyman Solak ise, "Önceleri işlerimiz iyiydi. Gün geçtikçe azalıyor. İki arkadaş kaldık. Bırakanlar, vefat edenler oldu. Sağlığım izin verdikçe mesleğimi sürdürmek isterim. Günde 1-2 müşterimiz oluyor. Bazı günler gelen olmaz. Teknoloji ilerledi, biz ayak uyduramadık. İşe başladığımdan beri aynı daktilomla çalışıyorum. Bilgisayar kullanmaya göre çok farklıdır. Hata kabul etmez. Bir harfe yanlış basarsanız, kağıdı israf edersiniz" diye konuştu.



