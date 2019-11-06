(Özel) Ortadoğu ve Arap ülkelerinin ağzı ‘şekercik kestane’ ile tatlanıyor Buldan’da kestane hasadı başladı Buldan’da bin dönüm alanda 300 ton kestane hasadı yapıldı Kestaneler daha lezzetli olsun diye asırlardır eğrelti otunun altına gömülüyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde kestane hasadı başlarken, Arap ülkeleri başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerine ihraç edilen kestaneler daha lezzetli olması için eğrelti otunun altında bekletildikten sonra işlenmek üzere fabrikaya gönderiliyor. Yapılan ihracatla birçok ülkenin ağzı ‘şekercik kestane’ ile tatlanıyor.

DENİZLİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

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