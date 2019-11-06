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Başkan Erdoğan’dan, TOBB’un “Türkiye 100” programına başvuru çağrısı

İHA

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerini, ülkenin en hızlı büyüyen şirketlerine ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlük kazandırarak, bağlantılarını kuvvetlendirmek için harekete geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin düzenlediği "Türkiye 100" programına başvurmaya çağırdı.

Başkan Erdoğan’dan, TOBB’un “Türkiye 100” programına başvuru çağrısı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerini, ülkenin en hızlı büyüyen şirketlerine ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlük kazandırarak, bağlantılarını kuvvetlendirmek için harekete geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin düzenlediği “Türkiye 100” programına başvurmaya çağırdı.
Başkan Erdoğan, DTO şirketlerini programa başvuru yapmaya davet ettiği açıklamasından, “Bu önemli listede yer almanın haklı gururunu, çalışanlarınız ve ortaklarınızla birlikte siz de yaşayabilirsiniz. Türkiye 100 programı sayesinde, şirketinizin başarılı büyüme performansından tüm dünyayı haberdar etme şansı yakalayacaksınız. 20162018 arasında hızlı büyümeyi başarmış bir şirketseniz, Türkiye 100, görünürlük kazanmanız için eşsiz bir fırsat. Başvuran şirketler, toplam satış gelirlerindeki artış hızına göre sıralanacaklar. Bu fırsatı mutlaka değerlendirin” dedi.

“Başvuru bilgileri gizli kalacak”
Anketi tamamladıktan sonra başvuruda bulunan şirketin, sisteme 2016, 2017 ve 2018 yılları gelirlerini belgeleyen Kurumlar Vergisi Beyannamelerini (KVB) de yüklemesi gerektiğini, aksi takdirde başvurularının değerlendirmeye alınmayacağını ve Türkiye 100’e başvurunun ücretsiz olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, “Şirketlerin büyüme performanslarını kanıtlamak için ilgili internet sayfasından edinilebilen formda bildirilen alana finansal bilgilerini girmeleri ve sonrasında bu tablolarını sunmaları gerekiyor. Başvuru sırasında vereceğiniz tüm bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca korunacak. TOBB, TEPAV ve TOBB ETÜ’nün yetkilendirdiği değerlendirme kurulu dışında kimse bu bilgilere erişemeyecek. Bugüne kadar binlerce şirketin finansal bilgileri sisteme kaydedildi ve bu bilgiler Türkiye 100 ekibi tarafından güvenle saklandı gizlendi. Finansal tablolarınızı ya da kurumlar vergisi beyannamelerinizi sisteme yüklediğinizde, bunları sadece Türkiye 100 ekibindeki kişiler görebiliyorlar. Şirketlerden alınan tüm bilgiler, hiçbir şart ve koşul altında üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşılmıyor. Şirketiniz Türkiye 100 sıralamasına girerse, kamuoyuyla 500 bin1 milyon TL, 15 milyon, 510 milyon TL vb gibi firmanızın ciro aralığı ve üç yıllık ortalama satış gelirleri artış hızı paylaşılıyor” dedi.

“Başvurular, 15 Kasım 2019’a kadar alınacak”
Türk ekonomisinin zenginleşmesinin yolunun, girişimcilikten geçtiğini de vurgulayan Başkan Erdoğan, Türkiye 100 listesinde yer alacak girişimcilerin yeni nesle rol model olacağını da belirtti. Erdoğan, “Üyelerimizin içinde fırsatları iyi gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan girişimciler var. TOBB’un Türkiye 100 programı, bu tür şirketlerimizi kamuoyunda tanınır hale getirecek ve başarılı girişimcilerimizin hem Türkiye’de hem de tüm dünyada önünü açacak. Listeye girecek Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, görünürlüklerini artırarak, ulusal ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme imkanı bulacak. Başvurular, 15 Kasım 2019’a kadar alınacak” diye konuştu.

DENİZLİ

06 Kasım 2019 Çarşamba

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