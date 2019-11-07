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Isaac Sackey: "Beşiktaş maçında çok iyi bir performans vereceğimize inanıyorum"

İHA

Denizlispor'un başarılı oyuncularından Isaac Sackey, Beşiktaş maçının zorluk geçeceğini ancak kazanmak istediklerini kaydederek, "Beşiktaş küçük bir kulüp değil büyük bir kulüp. Onlara karşı tabi ki de maç yapmak her zaman zordur ama ben de çok iyi bir performans vereceğimize inanıyorum. Hep beraber iyi bir sonuç odaklı olacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Denizlispor’un başarılı oyuncularından Isaac Sackey, Beşiktaş maçının zorluk geçeceğini ancak kazanmak istediklerini kaydederek, “Beşiktaş küçük bir kulüp değil büyük bir kulüp. Onlara karşı tabi ki de maç yapmak her zaman zordur ama ben de çok iyi bir performans vereceğimize inanıyorum. Hep beraber iyi bir sonuç odaklı olacağımızı söyleyebilirim” dedi.
Yeşil siyahlı ekip hafta sonu oynayacağı zorlu Beşiktaş deplasmanı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyen ve maçla ilişkin açıklamalarda Isaac Sackey, karşılaşmayı kazanmak istediklerini ifade etti.
Takıma geldiğinden bu yanan istediklerini yapamadığını dile getiren Isaac Sackey, “Herkesin bildiği gibi Beşiktaş küçük bir kulüp değil büyük bir kulüp, Türkiye’de herkes bunu biliyor. Onlara karşı tabi ki de maç yapmak her zaman zordur ama ben de çok iyi bir performans vereceğimize inanıyorum hep beraber iyi bir sonuç odaklı olacağımızı söyleyebilirim.
Futbolda performanslar düşüşler zaman zaman olabiliyor. Bu tür süreçlerde en önemli şey konsantrasyonu kaybetmemek, birlik beraberliği kaybetmemek, hep beraber oyundan çıkabilmek. Çünkü pes ederseniz geri dönüşü asla olmaz futbolda biliyorsunuz. O yüzden en önemlisi bizim sağlıklı bir şekilde, hep beraber, el ele, kol kola bu süreçten çıkabilmek. Konsantrasyonumuzu buna verip hep beraber buradan çıkabilmek.
Bende kendimi biliyorum açıkçası, geldiğimden beri istediğim şeyleri yapamadım, kendimi normal kendim gibi hissetmedim sezon başından beri. Bu süreçte konsantrasyonumu kazanıp tekrardan eski halime dönmek için çabalayacağım çünkü artık zamanı geldi daha fazla zaman kaybetmenin lüzumu yok” diye konuştu.

DENİZLİ

07 Kasım 2019 Perşembe

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