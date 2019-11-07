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Denizli’de düzenlenen ve 10 kentten 625 sporcunun katıldığı 7. Pamukkale Kick Boks Şampiyonası sona erdi.

Bu yıl yedincisi düzenlenen Pamukkale Kick Boks Şampiyonası Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda yapıldı. Denizli, Balıkesir, Sakarya, Aydın, Antalya, Muğla, Konya, Ankara, Afyonkarahisar, Manisa ve Burdur illerinden sporcuların katıldığı turnuvada 625 kicboksçu yarıştı. Denizli temsilcisi Doruk Spor Merkezi genel klasmanda turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.

Birbirinden çekişmeli maçların yaşandığı şampiyonanın açılış seremonisinde sporcular ve aileleri Bayçelebi konseriyle coştu. Minikler Point Fighting, Yıldızlar Light Contact, Genç Erkekler Low Kick Kick Light, Büyük Erkekler Low Kick, Genç ve Büyük Kadınlar Kick Light kategorilerinde sporcuların katıldığı turnuva sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

DENİZLİ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:05

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