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Cezaevinden itiraf, cinayeti çözdü

DHA

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, geçen 26 Eylül'de ortadan kaybolan TIR şoförü Oktay Bayram'ın (42) cinayete kurban gittiği cezaevinde yapılan itirafla ortaya çıktı. Taverna sahibi İsmail Aydeniz, daha önce iş yerini kurşunlayan Bayram'ı öldürüp, cesedini gömdüğünü söyledi. Aydemiz'in tarif ettiği yerde yapılan kazıda kayıp TIR şoförünün cesedi bulundu.  

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, geçen 26 Eylül'de ortadan kaybolan TIR şoförü Oktay Bayram'ın (42) cinayete kurban gittiği cezaevinde yapılan itirafla ortaya çıktı. Taverna sahibi İsmail Aydeniz, daha önce iş yerini kurşunlayan Bayram'ı öldürüp, cesedini gömdüğünü söyledi. Aydemiz'in tarif ettiği yerde yapılan kazıda kayıp TIR şoförünün cesedi bulundu.  
TIR şoförü Oktay Bayram, geçen 26 Eylül gecesi ortadan kayboldu. Yakınları, ertesi gün polise kayıp başvurusunda bulundu. Soruşturma başlatan polis, Bayram'ın en son Denizli-Pamukkale Karayolu üzerindeki Korucuk Mahallesi'nde bulunan Gülüm Taverna'nın sahibi İsmail Aydeniz  (45) ve oğlu Ali Aydeniz (25) ile görüldüğünü belirledi. Polis, Bayram'ın kaybolmasından bir hafta sonra baba-oğul ile yanlarında çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Babaoğul ifadelerinde, Oktay Bayram'ın daha önce iş yerlerini kurşunladığını, bu nedenle aralarında husumet olduğunu anlattı. Ali Aydeniz, olay gecesi konuşmak için Üçgen Kavşağı'ndan otomobillerine aldıkları Bayram'ın dalgınlıklarından faydalanıp, araçtan inerek kaçtığını, sonrasında ise görmediğini söyledi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen baba İsmail Aydeniz, oğlu Ali Aydeniz ve çalışanları Ramazan Şenocak tutuklandı. Diğer şüpheli ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
CEZAEVİNDEN GELEN İTİRAF CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, tutuklanan 3 şüphelinin cezaevinde, yeniden ifadelerini aldı. Baba İsmail Aydeniz, Oktay Bayram'ı tabancayla öldürüp, cesedini tavernanın yanındaki duvarın dibine gömdüklerini itiraf etti. 
İtiraf üzerine polis ve jandarma ekipleri, Aydeniz'in tarif ettiği yerde iş makinesiyle kazı yaptı.
Kazıda, 2 metre derinlikte çöp poşeti içinde Bayram'ın cesedi bulundu.
Polisin ağır koku nedeniyle maske takarak yaptığı incelemenin ardından Oktay Bayram'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.FOTOĞRAF   

DENİZLİ

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:24
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