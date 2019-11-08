Denizli’nin Çameli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, ÇameliAcıpayam karayolu üzeri Belevi Mahallesi’nde meydana geldi. Denizli istikametine gitmekte olan Sedat Ç. idaresindeki 09 PS 869 plakalı minibüs karşı şeritten gelen 15 HA 468 plakalı ticari kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye minibüs içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada Sedat Ç., Vedat Ç. ve ticari kamyonette bulunan Seyhan A. ve Kader A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, minibüs içerisinde yolcu olmaması ise bir başka yaralanmayı önlemiş oldu.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

DENİZLİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:06

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