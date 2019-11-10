Ata'yı koreografi ile andılar

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- DENİZLİ'nin Kale ilçesinde lise öğrencileri, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81'inci yıl dönümünde yaptıkları koreografiyle andı. Bedenleriyle 09.05'i gösteren saat oluşturan öğrenciler, ölüm yılı 1938'i ise sonsuzluk işaretiyle yazdı.

Kale Mustafa Şipal Anadolu Lisesi öğrencileri, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde hazırladıkları koreografiyi sahneledi. Yaklaşık 1 haftalık çalışmanın ardından okul bahçesinde toplanan öğrenciler, bedenleriyle Atatürk'ün ebediyeti intikal ettiği 09.05'i gösteren bir saat oluşturdu. Öğrenciler daha sonra Ulu Önder'in yaşamını yitirdiği 1938 yılını, sonsuzluk işaretiyle birlikte yazdı. Drone ile havadan görüntülenen koreografi, Atatürk'ün 29 Ekim 1933 günü Cumhuriyet'in 10'uncu yıl dönümünde yaptığı konuşma eşliğinde video klip haline getirilerek sosyal medyadan paylaşıldı.



DENİZLİ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:08

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