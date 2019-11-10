Kızılcabölükspor - Şile Yıldızspor: 2-0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kızılcabölükspor - Şile Yıldızspor: 2-0

DHA

STAT: Kızılcabölük Semt Sahası
HAKEMLER: Alkan Parsak (xx), Gökhan Özkan (xx), Bedirhan Soydemir (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xxx) Selçuk (xx), Hasan Can (xxx) (Dk. 90 Alihan), Ali (xxx) (Dk. 79 Mustafa Altun x), Melih (xx) (Dk. 65 Ertuğrul x), Hasan (xx), Alper (xx),  Ethem (xxx), Taygun (xx), Abdullah (xx),  İlyas (xxx)
ŞİLE YILDIZSPOR: Alptekin (x) Aykut (xx), Kerem (x), Fuat (xx), Ozan (x) (Dk. 75 İbrahim x) , Tahsin (xx), Emin (xx), Mürsel (xx), Furkan (x) (Dk. 68 Oğuzhan x), Aytürk (xx), Semih (x) (Dk. 46 Kerem Can x)
GOLLER: Dk. 12 Hasan Can, Dk. 65 Ethem (Kızılcabölük)
SARI KARTLAR: Hasan Can, Melih, Ethem (Kızılcabölük) Mürsel, Fuat, Kerem (Şile)TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta, 12'nci hafta maçında Kızılcabölükspor evinde ile Şile Yıldızspor'u 2-0 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Şile Yıldızspor ise bu mağlubiyetle 3 puan özlemini 6 maça çıkardı, kötü gidişini sürdürdü.
12'nci dakikada Kızılcabölükspor ilk tehlikeli atağında golü bularak öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ali'nin arka direğe ortasında topa iyi yükselen Hasan Can kafayı vurdu, top filelerle buluştu: 1-0.
36'ncı dakikada Taygun'un pasıyla sol çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine kadar giren Ethem'in yerden sert vuruşunda top az farkla direğin dibinden auta gitti.
42'nci dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen ve sol çaprazda topla buluşan Tahsin, ceza sahasına girerek sert vurdu. Kaleci Bahadır topu güçlükle kornere çeldi.
63'üncü dakikada Ali'nin ara pası ile sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Melih'in yerden vuruşunda kaleci Alptekin topu iki hamlede kontrol etti.
65'inci dakikada çalımlarla ceza sahası önüne kadar gelen Ethem'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 2-0.
90+2'de ceza sahası içinde yaşanan karambolde en son Kerem Can'ın kafayla dokunduğu topu çizgiden İlyas uzaklaştırdı. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

DENİZLİ

10 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 Kasım etkinliğinden çıkan öğrenciye otomobil çarptı 14 yaşındaki çocuk, karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması ile yaralandı
YEREL HABERLER 10 Kasım etkinliğinden çıkan öğrenciye otomobil ...
Öğrenciler Ata’ya olan sevgilerini koreografi ile gösterdiler Öğrenciler, okul bahçesinde büyük Türkiye haritası ve ay yıldız koreografisi oluşturdu
YEREL HABERLER Öğrenciler Ata’ya olan sevgilerini koreografi ile ...
Ata'yı koreografi ile andılar
YEREL HABERLER Ata'yı koreografi ile andılar
(Özel) Alkollü sürücülerin satırlı ve demir çubuklu kavgasına polisten müdahale Polis birbirlerine satır ve demir çubukla saldıran tarafları güçlükle ayırırken, başına aldığı darbeler ile kanlar içinde kalan öfkeli sürücü bir türlü ambulansa bindirilemedi
YEREL HABERLER (Özel) Alkollü sürücülerin satırlı ve demir çubuklu ...
Kollarında serumlarla saygı duruşunda bulundular
YEREL HABERLER Kollarında serumlarla saygı duruşunda bulundular
(Özel) Yer altındaki gizli Pamukkale: Kaklık Mağarası Sarkıtları, beyaz travertenleri ile Kaklık Mağarası görsel bir şölen sunuyor Kaklık Mağarası muhteşem doğal yapısıyla görenleri etkiliyor Yer altındaki beyaz cennet Kaklık Mağarası ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Yer altındaki gizli Pamukkale: Kaklık ...
Denizli’de 10 Kasım törenleri çelen sunumuyla başladı Kentte 09.05’te çalan sirenler eşliğinde hayat adeta 2 dakikalığına durdu
YEREL HABERLER Denizli’de 10 Kasım törenleri çelen sunumuyla ...
Ağaç yüklü traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Traktöre çarpan otomobil hurdaya döndü Traktörde bulunanlar ağaçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Ağaç yüklü traktör ile otomobil çarpıştı: 3 ...
Denizli'de, traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de, traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Kuyuya düştü, telefonla yardım istedi
YEREL HABERLER Kuyuya düştü, telefonla yardım istedi
15 metrelik kuyuya düştü, cep telefonu sayesinde kurtarıldı Kuyuya düşen adam cep telefonu ile yardım isteyince ekipler alarma geçti
YEREL HABERLER 15 metrelik kuyuya düştü, cep telefonu sayesinde ...
Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
İclal Aydın Denizli’de hayranlarıyla imza gününde buluştu
YEREL HABERLER İclal Aydın Denizli’de hayranlarıyla imza gününde ...
Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 ...
Uyuşturucu paylaşma kavgası ölümle bitti Apartmanda çıkan uyuşturucu tartışmasında 1 kişi öldü Cinayet zanlısı kaçarken olayın gerçekleştiği evin uyuşturucu ticareti yapmak için kullanıldığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Uyuşturucu paylaşma kavgası ölümle bitti Apartmanda ...
Vakıf kurup uyuşturucu satan zanlılardan 6’sı tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6’sı tutuklandı
YEREL HABERLER Vakıf kurup uyuşturucu satan zanlılardan 6’sı ...
Karısının boğazını keserek öldüren koca 11 Kasımda hakim karşısına çıkıyor Katil zanlısı kocanın eşinin WhatsApp yazışmalarını kendi telefonundan takip ettiği ortaya çıktı Savcı katil zanlısı kocanın ağırlaştırılmış müebbet ile 4 farklı suçtan cezalandırılmasını istedi
YEREL HABERLER Karısının boğazını keserek öldüren koca 11 Kasımda ...
Eşini öldüren koca için 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi
YEREL HABERLER Eşini öldüren koca için 'ağırlaştırılmış müebbet' ...
Kent Konseyi Bağbaşı Mahalle Meclisi kuruldu
YEREL HABERLER Kent Konseyi Bağbaşı Mahalle Meclisi kuruldu
İstiklal Madalyası açık artırmayla satıldı
YEREL HABERLER İstiklal Madalyası açık artırmayla satıldı
Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 ...
Zehir tacirlerinin dernekleri basılınca bu defa vakıf kurdular ‘Kanserle Savaşma, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı’ kurdular uyuşturucu sattılar 6 farklı adrese yapılan uyuşturucu baskınında 7 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Zehir tacirlerinin dernekleri basılınca bu defa vakıf ...
Denizli’de takla atan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Takla atan otomobil önce minibüse ardından kamyonete çarptı Takla atan otomobilin motoru düştü Açık kasa kamyonet sürücüsü ağaca çarpmasının ardından hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Denizli’de takla atan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 2 ...
Denizli’de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
YEREL HABERLER Denizli’de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu