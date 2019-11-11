Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kocası tarafından öldürülen Hafize Kurban için adalet istediler Sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar ...

İHA

Denizli’de geçtiğimiz Ağustos ayında sokak ortasından boşanmak istediği kocası tarafından boğazı kesilerek vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen Hafize Kurban’ın bugün görülecek davası öncesi sivil toplum kuruluşları üyesi kadınlar adliye önünden basın açıklaması yaptı. Kadınlar ‘Hafize Kurban İçin Adalet’ pankartı ile açıklama yaptı.
Geçtiğimiz 27 Ağustos ta Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hafize Kurban (23) boşanmak istediği eşi Uğur Kurban tarafından sokak ortasında boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uğur Kurban hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme, eşe karşı kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava başladı. Davanın bugün görülecek ilk duruşması öncesi Denizli Adliyesi önünden bir araya gelen kadınlar basın açıklaması yaptı. Hafize Kurban İçin Adalet’ pankartı ile yapılan basın açıklamasında kadın cinayetlerine karşı tepkiler dile getirilerek, kadına karşı şiddetin ve cinayetlerin son bulması istendi. Slogan atan kadınlar Hafize Kurban için adalet isteyerek katil zanlısı kocanın hak ettiği ceza ile cezalandırılmasını istedi.
Basın açıklaması yapan grup üyeleri ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

DENİZLİ

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşi tarafından öldürülen kızı için 'adalet' istedi
YEREL HABERLER Eşi tarafından öldürülen kızı için 'adalet' istedi
(Özel) Makyajlarını yapıp, gökyüzüne uçuyorlar Yamaç paraşütü tutkunu kadın pilotlar, hemcinslerine taş çıkartıyor Gökyüzünde başarıyla uçan kadın yamaç paraşütü pilotları, adrenalini gökyüzünde yaşıyor
YEREL HABERLER (Özel) Makyajlarını yapıp, gökyüzüne uçuyorlar Yamaç ...
Denizlispor 11 haftada 11 puan toplayabildi
YEREL HABERLER Denizlispor 11 haftada 11 puan toplayabildi
Pamukkale Üniversitesinde Atatürk'ü Anma Töreni düzenlendi Pamukkale Üniversitesinde 09.05'te hayat durdu
YEREL HABERLER Pamukkale Üniversitesinde Atatürk'ü Anma Töreni ...
Denizli Özel Cerrahi Hastanesinde Ata’ya özel törenSaat 09.05’te hastanede çalan sirenler ile hayat 2 dakikalığına durdu
YEREL HABERLER Denizli Özel Cerrahi Hastanesinde Ata’ya özel ...
Atatürk’ü Anma Günü'nde canlı heykel ilgi odağı oldu Asker kıyafeti ve Atatürk resmi ile görenleri duygulandıran performans sanatçısı Emre Balım: “Bugün böyle bir performansa çıkmak gerçekten gurur verici”
YEREL HABERLER Atatürk’ü Anma Günü'nde canlı heykel ilgi odağı ...
Kızılcabölükspor - Şile Yıldızspor: 2-0
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Şile Yıldızspor: 2-0
10 Kasım etkinliğinden çıkan öğrenciye otomobil çarptı 14 yaşındaki çocuk, karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması ile yaralandı
YEREL HABERLER 10 Kasım etkinliğinden çıkan öğrenciye otomobil ...
Öğrenciler Ata’ya olan sevgilerini koreografi ile gösterdiler Öğrenciler, okul bahçesinde büyük Türkiye haritası ve ay yıldız koreografisi oluşturdu
YEREL HABERLER Öğrenciler Ata’ya olan sevgilerini koreografi ile ...
Ata'yı koreografi ile andılar
YEREL HABERLER Ata'yı koreografi ile andılar
(Özel) Alkollü sürücülerin satırlı ve demir çubuklu kavgasına polisten müdahale Polis birbirlerine satır ve demir çubukla saldıran tarafları güçlükle ayırırken, başına aldığı darbeler ile kanlar içinde kalan öfkeli sürücü bir türlü ambulansa bindirilemedi
YEREL HABERLER (Özel) Alkollü sürücülerin satırlı ve demir çubuklu ...
Kollarında serumlarla saygı duruşunda bulundular
YEREL HABERLER Kollarında serumlarla saygı duruşunda bulundular
(Özel) Yer altındaki gizli Pamukkale: Kaklık Mağarası Sarkıtları, beyaz travertenleri ile Kaklık Mağarası görsel bir şölen sunuyor Kaklık Mağarası muhteşem doğal yapısıyla görenleri etkiliyor Yer altındaki beyaz cennet Kaklık Mağarası ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Yer altındaki gizli Pamukkale: Kaklık ...
Denizli’de 10 Kasım törenleri çelen sunumuyla başladı Kentte 09.05’te çalan sirenler eşliğinde hayat adeta 2 dakikalığına durdu
YEREL HABERLER Denizli’de 10 Kasım törenleri çelen sunumuyla ...
Ağaç yüklü traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Traktöre çarpan otomobil hurdaya döndü Traktörde bulunanlar ağaçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Ağaç yüklü traktör ile otomobil çarpıştı: 3 ...
Denizli'de, traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de, traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Kuyuya düştü, telefonla yardım istedi
YEREL HABERLER Kuyuya düştü, telefonla yardım istedi
15 metrelik kuyuya düştü, cep telefonu sayesinde kurtarıldı Kuyuya düşen adam cep telefonu ile yardım isteyince ekipler alarma geçti
YEREL HABERLER 15 metrelik kuyuya düştü, cep telefonu sayesinde ...
Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
İclal Aydın Denizli’de hayranlarıyla imza gününde buluştu
YEREL HABERLER İclal Aydın Denizli’de hayranlarıyla imza gününde ...
Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: 6 ...
Uyuşturucu paylaşma kavgası ölümle bitti Apartmanda çıkan uyuşturucu tartışmasında 1 kişi öldü Cinayet zanlısı kaçarken olayın gerçekleştiği evin uyuşturucu ticareti yapmak için kullanıldığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Uyuşturucu paylaşma kavgası ölümle bitti Apartmanda ...
Vakıf kurup uyuşturucu satan zanlılardan 6’sı tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6’sı tutuklandı
YEREL HABERLER Vakıf kurup uyuşturucu satan zanlılardan 6’sı ...
Karısının boğazını keserek öldüren koca 11 Kasımda hakim karşısına çıkıyor Katil zanlısı kocanın eşinin WhatsApp yazışmalarını kendi telefonundan takip ettiği ortaya çıktı Savcı katil zanlısı kocanın ağırlaştırılmış müebbet ile 4 farklı suçtan cezalandırılmasını istedi
YEREL HABERLER Karısının boğazını keserek öldüren koca 11 Kasımda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu