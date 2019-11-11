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PAÜ binlerce fidanın toprakla buluşmasına destek oldu

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün koordine ettiği "Geleceğe Nefes Ol" sloganı ile tüm Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilen; Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak olan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikme seferberliğinde Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve Pamukkale Üniversitesi yönetimi de yerini aldı.

PAÜ binlerce fidanın toprakla buluşmasına destek oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün koordine ettiği “Geleceğe Nefes Ol” sloganı ile tüm Türkiye’de eş zamanlı gerçekleştirilen; Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak olan “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında fidan dikme seferberliğinde Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve Pamukkale Üniversitesi yönetimi de yerini aldı.
Ülke genelinde yürütülen çalışmalar ile doğa ve orman sevgisini aşılamak, çevre duyarlılığı bilincini oluşturmak ve toplumda çevre konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla gerçekleştirilen bu projenin; 7 Kasım 2019 günü Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan genelge ile her yıl 11 Kasım’da "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağı bildirildi. Bu yıl ilki düzenlenen etkinlikte, yanan alanlarla birlikte, köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar kısaca ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda ağaç dikimi gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında, toplumun bütün kesimlerinden vatandaşların katkılarıyla; Valilikler, il milli eğitim müdürlükleri, askeri birlikler, il sağlık müdürlükleri, il emniyet müdürlükleri, belediyeler ve köy muhtarlıkları ile işbirliği içerisinde, 81 ilde 2023 farklı lokasyonda, 11 milyon adet fidan toprakla buluştu.
Denizli il merkezi Kale Mahallesinde, 2018 yılında yanan 68 hektar orman alanını da kapsayan 450 hektarlık toprak muhafaza ve erozyon kontrolü proje sahasının bir kısmına toplam 18.350 adet fidan dikildi.

Binlerce fidan toprakla buluştu
Denizli’nin Kale Mahallesinde gerçekleştirilen fidan dikim törenine Vali Hasan Karahan başta olmak üzere Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ile Nilgün Ök, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Çetin Köklü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, kaymakamlar ve protokol üyeleri katıldı.
Gerçekleşen protokol konuşmalarının ardından, fidan dikim törenine geçildi. Pamukkale Üniversitesi adına Rektör Bağ başta olmak üzere, Duru, Kılınçarslan, ve Sarı ile birlikte öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

DENİZLİ

11 Kasım 2019 Pazartesi

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