Denizli'de terör propagandasına 2 gözaltı

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- DENİZLİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda N.P. ve B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



DENİZLİ 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:53

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AKŞAM 18:03

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