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Günübirlik dairelere polisten şok baskın 10 işyerine 110 bin 320 TL para cezası kesildi Ülkeye kaçak ...

İHA

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğlence mekanlarına, konaklama merkezlerine ve kiralık araç firmalarına yapılan denetimlerde 424 ayrı noktayı tek tek denetleyerek para cezası ve adli işlemler uygulandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 Kasım 10 Kasım tarihleri arasında yaptığı denetimler neticesinde, 179 umuma açık ve istirahat eğlence mekanlarına yaptığı denetimler sonucunda 7 şahsa adli ve idari işlem yapılarak, 2 bin 212 TL idari para cezası uygulandı. 3 şahsa ise fuhuşa teşvik ve aracılık yapmaktan dolayı Bin 935 TL, toplamda 4 bin 147 TL para cezası kesildi.
2 işyerinde yapılan denetimlerde çalışma izni olmayan ve ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen 5 şahsa gerekli işlemler yapılmasının ardından, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Aynı tarihler arasında il genelinde geçici konaklama yerleri olan apartlara ve kiralık araç firmalara yapılan denetimlerde, 15 ayrı adreste bulunan 243 günübirlik kiralanan daire ve oteller kontrol edilerek, 10 işyerine kayıtları bulunmamasından dolayı 110 bin 320 TL idari para cezası uygulandı.
Denizli’de adli makamlardan yakalaması olan 200 şahsı yakalayarak tekrardan adliyeye götürmesinin ardından 68 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

DENİZLİ

12 Kasım 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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