Denizli'de terör operasyonları: 19 şahıs yakalandı

Denizli’de PKKKCK, DEAŞ ve FETÖPDY terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 19 kişi yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Kasım10 Kasım tarihleri arasında kent genelinde yapılan uygulamalar sonucunda PKK/KCK terör örgütü ile ilgili olarak terör propagandası yapan 2 şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Aynı tarihler içerisinde uygulamalar kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü ve PDY terör örgütüne üye olmak, sabit hat, ankesör hatlarından arandıkları ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 17 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DENİZLİ 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:10

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