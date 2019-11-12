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Çiğnediği karanfil akciğerine kaçınca ölümden döndü Baş ağrısını geçirsin diye karanfil çiğneyen ...

İHA

Denizli'de 5 gün boyunca hastaneye giden 22 yaşındaki hastanın yapılan kontrollerinden baş ağrısı için çiğnediği karanfilin akciğerine kaçtığı tespit edildi. Genç kadının akciğerine saplanan karanfil yapılan müdahale ile çıkarıldı.

Çiğnediği karanfil akciğerine kaçınca ölümden döndü Baş ağrısını geçirsin diye karanfil çiğneyen hasta soluğu hastanede aldı 5 gün boyunca nefes darlığı çeken hastanın akciğerinden karanfil çıkarıldı

Denizli’de 5 gün boyunca hastaneye giden 22 yaşındaki hastanın yapılan kontrollerinden baş ağrısı için çiğnediği karanfilin akciğerine kaçtığı tespit edildi. Genç kadının akciğerine saplanan karanfil yapılan müdahale ile çıkarıldı.
İlginç olayda, S.E.T., isimli 22 yaşındaki genç kadın solunumum güçlüğü çektiği gerekçesi ile doktora gitti. Yapılan kontroller sonrası S.E.T., Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili bilgi veren Göğüs Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Uğurlu, hastanın polikliniğe 5 gün boyunca süren nefes darlığı ve hırıltı şikayeti ile başvurduğunu kaydetti. Uğurlu, “Nefes güçlüğü çekmesi sonucunda dış merkez başvuruları olan hastaya net bir tanı konulamaması nedeniyle en son gittiği doktor tarafından hastanemize yönlendiriliyor. Hasta polikliniğimize 5 gündür olan nefes darlığı ve hırıltı şikayetiyle başvurdu. Hastanın polikliniğimizde alınan anamnezi ve tipik fizik muayene bulgusu ile karanfil yutmasından şüphelenilerek toraks bilgisayarlı tomografi görüntülemesi yapıldı. Görüntüleme sonucu tanıyı desteklemekteydi. Bu bulgularla hastaya hem kesin tanı hem de tedavi amacıyla Göğüs Hastalıkları Bronkoskopi Ünitesinde bronkoskopi işlemi yapıldı. Sağ akciğer alt lob bronşunda kahverengi yabancı cisim olduğu görüldü ve gerekli malzemeler kullanılarak yabancı cisim (karanfil ) bulunduğu noktadan çıkarıldı. Hastanın tipik anamnezi ve fiziki muayene bulgusu tanı koymamızda kolaylık sağlamış olup şüpheci yaklaşım ve erken tanı ve tedavisi sağlanmıştır” dedi.
Uğurlu, hastanın akciğerine kaçan karanfilin baş ağrısını geçirmesi için çiğnediği sırada gerçekleştiğini ve karanfilin kendisi ile birlikte Araştırma Görevlisi Nilüfer Yiğit tarafından yapılan müdahale ile çıkarıldığını ifade etti. Uğurlu bu tip durumların zatürre gibi komplikasyonları beraberinde getirebileceğini ve hatta ölümle sonuçlanabileceğini de sözlerine ekledi.

DENİZLİ

12 Kasım 2019 Salı

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