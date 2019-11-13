Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UNESCO Dünya Miras Listesi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve “beyaz cennet” olarak adlandırılan Denizli Pamukkale’yi Ekim ayında 285 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu değişik ülkelerden gelen yabancı turistlerin oluşturduğu belirtildi.

Dünyaca ünlü Pamukkale’ye ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle Uzak Doğu ve Avrupa ülkeleriyle birlikte Rusya’dan gelen yabancı turist sayısında önemli artış yaşanıyor.

DENİZLİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:02

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.