UNESCO Dünya Miras Listesi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve “beyaz cennet” olarak adlandırılan Denizli Pamukkale’yi Ekim ayında 285 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu değişik ülkelerden gelen yabancı turistlerin oluşturduğu belirtildi.
Dünyaca ünlü Pamukkale’ye ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle Uzak Doğu ve Avrupa ülkeleriyle birlikte Rusya’dan gelen yabancı turist sayısında önemli artış yaşanıyor.
DENİZLİ
13 Kasım 2019 Çarşamba
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