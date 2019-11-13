Denizlili sanatçı Efe Güngör, lösemi hastalığına dikkat çekmek için söz ve müziği kendisine ait olan ‘Kardelenim’ isimli şarkısına klip çekti. Klipte bir babanın lösemi hastalığına yakalanan kız ile ilgili yaşadıkları, dramı anlatılıyor.

Denizlili sanatçı Efe Güngör'ın lösemi hastası olan kızı için çırpınan bir babanın hikayesini anlattığı 'Kardelenim'in klip sözleri ve müziği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Klipte lösemi hastası olan kızın doğumu ve sonrasında babası ile yaşadığı mutlu günlerin ardından hastalığın ortaya çıkması sonrası yaşananlar anlatılıyor.

DENİZLİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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