Tırın çarptığı traktör kontrolden çıkıp sulama kanalına düştü Traktör sürücüsü sıkıştığı kabinle duvar arasından itfaiye tarafından kurtarıldı

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Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı traktör kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, sulama kanalına düştü. Kazada traktör kabini ile kanal duvarı arasında sıkışan sürücü itfaiyenin yoğun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sarayköy ilçesi çıkışında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada, Hüseyin A. yönetimindeki 20 GM 386 plakalı tır, önünde seyir eden Yakup C. idaresindeki 20 LE 508 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan traktör, önce karşı şeride geçti ardından yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Can pazarının kurulduğu kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis, 112 Acil servis ve Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı halde traktör kabini ile kanal duvarı arasına sıkışan sürücü Yakup C.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Sürücü itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden çıkarılabildi. Yaralı sürücü ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası traktör düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkarılırken, soruşturma sürüyor.

DENİZLİ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:12

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