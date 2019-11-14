Tatil eğlencesi ikiye katlanacak

Denizli’nin alışveriş ve yaşam merkezi Forum Çamlık, 1622 Kasım ara tatilini çocuklara eğlenceye dönüştürecek atölyeler düzenlemeye devam ediyor.

Forum Çamlık AVM ara tatille birlikte çocukların hem el becerilerini geliştirebilecekleri hem de kendi okul gereçlerini kendilerinin yapabileceği sanat atölyeleri düzenliyor. 1622 Kasım tarihlerinde zemin katta 13:0018:00 saatleri arasında gerçekleşecek atölye kapsamında ham bez çanta ve kalemlik boyama, kalem süsleme, kitap ayracı yapımı ve meyve defter yapımının yanı sıra eşleştirme hafıza oyununa katılma fırsatı da bulacaklar.

Ayrıca Forum Çamlık Çocuk Kulübü’nde gerçekleştirilecek eğlenceli atölye ve tiyatro oyunları da minik ziyaretçilerini bekliyor. 1617 Kasım tarihlerinde 15:0017:00 saatleri arasındaki ”Bir Baskı Beş Desen – Ortaya çıkan seni arar” , ”Pinokyo Bana birden ona kadar say dedi”, ”Gölgeler – Gölgeleri ebeleyin” atölye çalışmalarıyla yemek katındaki Eğlenceler Şatosu’nda minik ziyaretçileriyle buluşacak.

2324 Kasım, 15:0017:00 saatlerinde ücretsiz gerçekleştirilecek ”Açılıp Kapanmayan Çanta” tiyatro oyunlarına katılmak isteyen 3 yaş ve üzeri tüm çocukların yanı sıra atölye çalışmalarına katılacak 410 yaş arası tüm çocuklar, Forum Çamlık Danışma birimine kayıt yaptıracak.

Çocukların becerilerini ortaya koyabilecekleri atölye çalışmalarıyla tatil keyfini ikiye katlayan Forum Çamlık, tüm çocukları ara tatilde davet etti.

DENİZLİ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:12

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