Denizlispor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, milli takımlar maçı için verilen arayı değerlendiriyor. Horoz evinde oynayacağı Rizespor maçı karşılaşması hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeşilsiyahlı ekip geçtiğimiz hafta sonu oynadığı Beşiktaş karşılaşmasının ardından yaptığı izin sonrası başladığı Rizespor maçı hazırlıklarına milli takım arasında devam ediyor. Önümüzdeki hafta Rizespor’u ağırlayacak olan horoz, milli takımlar maçı için verilen arayı yaptığı antrenmanlar ile değerlendirmeye devam etti. Hazırlıkla çerçevesinde yeşilsiyahlı ekip Haluk Ulusoy Tesisileri’nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde antrenman yaptı. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenmanda kart cezalısı ya da sakat futbolcunun bulunmadığı öğrenildi.

DENİZLİ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:12

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