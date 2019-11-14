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Denizlispor'da 100 milyon TL'lik temlik yargıya taşındı

DHA


SÜPER Lig ekibi Yukatel Denizlispor'da Başkan Yardımcısı Taner Atilla'nın şok istifasının yankıları sürerken eski yöneticiler Yasin Özpek ve Hasan Önder'in de Başkan Ali Çetin'le ilgili suç duyurusunda bulunması camiayı sarstı. İki eski yönetici, Başkan Çetin'in kulüpten haksız yere kendi hesabı üzerine 100 milyon TL temlik aldığı iddiası ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na, "Güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, haksız temlik koyma" suçlarını işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Özpek ile Önder, Denizli Adliyesi'ne giderek, Cumhuriyet Başsavcılığı'na Başkan Ali Çetin hakkında suçlamalar getirdi. Eski yöneticiler, kulübün toplamda 37 milyon TL borcu olduğu halde Başkan Çetin'in 100 milyon TL'lik temliği nasıl koyduğunu da merak ettiklerini belirtiler.
Hasan Önder, başsavcılığa verdiği suç duyurusunda, "Ben 2017 Eylül ayı civarında Denizlispor Başkan Yardımcılığı görevine başladım. 2.5 yıl süreyle devam ettim. Daha sonra görevimden istifa ettim. Kulübe 300 bin TL tutarında yardımda bulundum. Buna ilişkin çeklerim ve dekontları mevcuttur. Kulübe vermiş olduğum 300 bin TL'lik alacağımı alamadım. Başkan Ali Çetin kendi alacaklarını aldı. Kendi beyanına göre kulübe 100 milyon TL verdiği söylüyor ancak gerçekte 14 milyon TL verdi. Geri kalan 86 milyon TL Ali Çetin tarafından kulübe verilmemiştir. Ancak sanki verilmiş gibi Ali Çetin tarafından temlik konulmuştur. Bu şekilde Ali Çetin, dernekler yasasının 32. Maddesinin F bendi ile TCK'nın 155/2 maddesinde belirtilen hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlemektedir. Bu şekilde benimle aynı dönemde çalışan diğer yöneticilerin de şikayetçi olduğunu öğrendim. Bu aşamada TFF'den ve yayın gelirlerinden gelecek paralar doğrudan Ali Çetin'e ödenecektir. Ayrıca Denizli esnafından toplanan yardım amaçlı paralar da makbuz koçanlarında bulunmayıp, kulübün hesabına aktarılmamıştır. Bu şekilde güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçlarını işleyen Ali Çetin'den şikayetçiyim" ifadelerine yer verdi.
Yasin Özpek ise verdiği suç duyurusunda, "2013-2014 yıllara arasında Denizlispor'da yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Daha sonra kulüpte yönetici kadrolarında yer aldım. Şu anki Denizlispor yönetim kurulundan benim alacağım vardır. Bunu öğrenmek için TFF'ye yazı yazdım. Başkan Ali Çetin'in vermediği halde fazla temlik koyduğunu öğrendim. Bunu ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Bunun suç olduğunu biliyorum. Kendisinin yanında çalışan Fikret Onur'u da yönetici yapıp, muhasebeci yaptığını biliyorum. Kendi işyerinde çalıştırdığı 150 kişiyi de delege yaptığını duydum. Tek mali kongre ile yöneticilerin kendilerini aklama durumları oluyor. Hak etmediği bu temlikleri ne amaçla aldığını bilmiyorum. Taner Atilla adlı kişi de başkan yardımcısıdır. Basına kendisini 175 bin TL para verdiğini iddia etti. Daha sonra Ali Çetin ile pazarlık yapıp, 75 bin TL düştüğünü söyledi. Ben de, 'Verdiysen belgele' dedim. Belgesinin olmadığını söyledi. Ben bu konuyla ilgili araştırma yapılmasını istiyorum. Abdülcelil Kılıç daha önceki yönetimdeydi, kulüpten alacağı vardı. ben yönetime gelince bağış yapması için yanına gittim, makbuz kestik. Ben yönetime geldiğimde daha önce bu şahıs için bağış makbuzu kesildiği söylendi. O arkadaşın haberi olmadan Taner Atilla bu arkadaş adına bağış makbuzu kesmiştir. Ayrıca benim temlik sıramla ilgili hukuki olmayacak şekilde oynama yapılmıştır. Söz konusu şüphelilerden davacı ve şikayetçiyim. Dilekçemdeki talepler de geçerlidir" dedi.  
BAŞKAN ALİ ÇETİN: "TEMLİK TEDBİR AMAÇLI KOYULDU"
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, temliklere ilişkin iddialara geçtiğimiz günlerde düzenlediği toplantıda yanıt vermişti. Yeşil-siyahlı kulüpten 100 milyon TL'lik temlik aldığını doğrulayan Başkan Çetin,  temliklerin tedbiren alındığını söylemişti. Çetin, kendi adına 25, 25, ve 50 olmak üzere 100 milyon TL'lik temlik alındığını ifade ederek, bu paranın 13-14 milyon TL'lik kısmının kendi alacağını olduğunu, kalanının tedbir amaçlı konulduğunu belirtmişti. 
Denizlispor'un eski icralarla mücadele ettiğini, takımın Süper Lig'e çıktığından bu yana yeni icra dosyaları ile karşılaştıklarını ifade eden Denizlispor Başkanı Ali Çetin, temliği için şu savunmayı yapmıştı: "Yıllar öncesinin alacakları için ilamsız takip başlatıyorlar. Baklava parası dahi ödenmemiş. Bunlar bizim kayıtlarımız da yok. 100 milyon TL temlik aldığı için kimse Denizlispor'da alacağının kalmasından endişe duymasın.  Süper Lig'e çıktık diye, kulüpte para var diye herkes icraya veriyor. Temlikler bize pazarlık şansı veriyor. Kimsenin parasını ödememe düşüncesin de olmadık. Sadece gerçek alacaklar ortaya çıksın diye temlik koyduk. Gerçek alacaklar varsa bunu son kuruşuna kadar öderiz. Biz denetime açığız."

DENİZLİ

14 Kasım 2019 Perşembe

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