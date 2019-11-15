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Denizlispor özel çalışacak

DHA

- SÜPER Lig'de kötü günler geçiren Yukatel Denizlispor, evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek, milli maç arasında takımın kondisyon seviyesini yükseltmek için özel çalışma programı uygulayacak. Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak Süper Lig'deki kötü gidişini sürdüren Denizlispor, bu kez seyircisinin önünde kazanıp, yükselişe geçmek istiyor.
Teknik patron Mehmet Özdilek yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet alan yeşil-siyahlı ekip, 11 haftada topladığı 11 puan ile 14'üncü sırada yer alıyor. Denizlispor'da deneyimli teknik adam Mehmet Özdilek'in takımın kondisyon seviyesinden memnun olmadığı ve hazırlanan özel programla milli maç arasında futbolcuların fiziksel durumunu yükseltmeyi hedeflediği belirtildi.

DENİZLİ

15 Kasım 2019 Cuma

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