Uzmanlar akciğer kanseri konusunda uyarıyor Erken tanı mümkün ve çok önemli

Akciğer kanseri farkındalık ayı ve 17 Kasım akciğer kanseri günü kapsamında kanserin belirtileri ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uzmanlar uyardı.

Akciğer kanserinin tüm dünyada hem kadın hem erkeklerde en çok ölüme yol açan kanser türü olduğunu ve akciğer kanserinde erken tanının mümkün olduğunu ve en önemlisi akciğer kanserinin önlenebilir olduğunu belirten Denizli Devlet Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Duygu İlke Çıkman uyarılarda bulundu.



Akciğer Kanseri Belirtileri

Akciğer kanserinin en sık belirtisinin öksürük olduğunu dile getiren Çıkman, “Daha önce öksürüğü olmayan bir bireyde yeni başlayan ve iki haftadan uzun süren öksürük bir hekim tarafından değerlendirilmelidir. Ayrıca daha önce başka bir sebebe bağlı kronik öksürüğü olan bireylerde öksürüğün karakter değiştirmesi de önemsenmelidir. Bunun dışında nefes darlığı, balgamda kan görülmesi ve daha çok ileri evrelerde görülen parmaklarda çomaklaşma, halsizlik, kilo kaybı, ses kısıklığı da hastalığın bulguları arasında yer almaktadır. Ne yazık ki akciğer kanseri erken evrelerde genellikle hiçbir belirti ve bulgu vermemektedir. Erken tanı alan akciğer kanseri vakalarında cerrahi mümkün olup hastalığın tamamen ortadan kaldırılma olasılığı artmaktadır.” dedi.



“Hava kirliliğinden ve tütün ürünlerinden uzak durun”

Akciğer kanseri şüphesi olan bir kişinin öncelikle Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanları tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ve çeşitli tedavilerinin olduğunu belirten Çıkman, “Öncelikle akciğer kanserinden korunmak için hava kirliliğinden ve tütün ürünlerinden uzak durmalıyız. Akciğer kanseri tanısı alan hastalarımız ise bu hastalığı çözümsüz olarak görüp tedaviden kaçmak yerine mümkün olan en kısa zamanda konunun uzmanı bir hekime başvurmalıdır. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre, 5580 yaş arası yoğun sigara kullanım öyküsü olan ve halen sigara içen ya da 15 yıl içinde sigarayı bırakmış olan sağlıklı kişilerin yıllık düşük doz bilgisayarlı tomografi ile taranması gerektiğini belirtmektedir.” dedi.

DENİZLİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:13

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