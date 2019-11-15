Özel Denizli Tekden Hastanesi Dünya Diyabet Gününe özel seminer verdi Diyabet hastalığına yakalanmadan önce basit bir ölçüm yaptırabilirsiniz Uzmanı Doktor Emrah Yerlikaya: “Basit ölçümler ile Diyabet hastalığının olup olmadığı öğrenilebilir” Operatör Doktor Aydın Keskin: “Tip 2 diyabet tedavisinde cerrahi işlem yapılabilmektedir”

Özel Denizli Tekden Hastanesi tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü çerçevesi içerisinde diyabet hastalığının çeşitleri ve tedavide kullanılan insülinler, testler ve cerrahi yöntemi hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Toplantı salonunda gerçekleştirilen Dünya Diyabet Gününe özel seminerine hastane doktorlarından Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü Uzmanı Doktor Emrah Yerlikaya, Genel Cerrahi Bölümü Operatör Doktor Aydın Keskin, hastane personelleri ve vatandaşlar katıldı.



“Basit ölçümler ile Diyabet hastalığının olup olmadığı öğrenilebilir”

14 Kasım Dünya Diyabet Günü münasebetiyle düzenlenen seminerde Uzm. Dr. Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Türkiye’de neredeyse 9 erişkin kişiden birinin diyabet hastası olduğunu belirten Dr. Yerlikaya, “Diyabet günümüzde sıklığı artan ve erken yaşta görülmeye başlayan yaygın bir hastalık, bundan dolayı diyabette önemli risk faktörlerinin taranması ve bu risk faktörlerine mensup kişiler, polikliniklerde yapılabilecek basit bir açlık şekeri ölçümüyle ya da yapılabilecek 75 gramlık bir şeker yükleme testi ile ya da yapılabilecek bir hemoglobin A1C ölçümüyle diyabet tanısını kolayca alabilmektedirler. Daha sonra yapılacak düzenli takiplerle birlikte ve gereğinde A1C ölçümleriyle yapılabilecek, tedavi değişiklikleri ile diyabetin organlar üzerinde ki komplikasyonları büyük ölçüde önlenebilir” şeklinde belirtti.



“Tip 2 diyabet tedavisinde cerrahi işlem yapılabilmektedir”

Dr. Yerlikaya’nın ardından sonra söz alan Genel Cerrahi Bölümü Op. Dr. Aydın Keskin ise "Tip 2 diyabet hastalarının, kan şekeri seviyesini standart bir sınırlarda tutmak için uygulanan ilaç tedavilerinde, hastaların uygun dozda insülin desteği eklenmektedir. Hayat boyu kronik hastalığın tedavisinde, sağlıklı beslenmeleri ve düzenli bir şekilde diyet yapmaları bunun yanında egzersizlerini, programlarını aksatmamaları da çok önemlidir. Bütün bu durumlar yetersiz kaldığı takdirde hastanın durumu uygun ise Tip 2 diyabet tedavisinde cerrahi işlem yapılabilmektedir. Metabolik cerrahi uygulamaları ardından hastaların kan şekeri, trigliserid ve kolesterol seviyelerinden yanı sıra, hipertansiyon, karaciğer yağlanması, aşırı kilo, böbrek hasarı, göz hasarı ve ayakta ki yaralar gibi sorunlarda tek bir operasyon ile giderilebilmektedir” diye konuştu.

Şeker, uyku apnesi, kolesterol ve tansiyon gibi sorunlar yaşayan ve Tekden Hastanesinde sağlığına kavuşan İbrahim Balın, “Dünya Diyabet Günü kapsamında verilen seminer gayet verimli geçti. Hastane çalışanları ve biz katılımcılar Diyabet konusundaki aklımızdaki sorulara cevap bulduk. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

DENİZLİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:13

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