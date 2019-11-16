(Özel) Alman kurdunun kaptığı kediyi ağzından 5 kişi güçlükle kurtardı Köpek kediyi saniyeler için böyle kaptı Köpeğin sokakta duran kediye saldırma anı güvenlik kamerasında

Denizli’de sahibinin sokakta gezintiye çıkardığı Alman kurdu cinsi köpeğin kediye saldırması anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Sahibi ve çevrede yetişen vatandaşlar köpeğin ağzındaki kediyi yaklaşık 3 dakikalık müdahale sonrası yaralı kurtardı. Olay vatandaşlardan birinin köpeğin sahibinden şikayetçi olması ile karakolda son buldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Geçtiğimiz hafta yaşanan ve güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs sahibi olduğu Alman kurdu cinsi köpeği bir arkadaşı ile gezintiye çıkardı. Sokakta gezmeye başlayan köpek kaldırımda yürürken bir anda kaldırım üzerinde bulunan kediye saldırdı. Köpek saniyeler içinde kediyi ağzına alarak boğmaya başladı. Olaya önce sahibi ile yanındaki arkadaşı müdahale etti. 2 kişi köpeğe el ve ayakları ile vurarak kediyi köpeğin ağzından kurtarma çalıştı. Ancak ikili bundan başarılı olamadı. Kedinin yardımına daha sonra çevredekiler yetişti. Vatandaşların müdahalesi ile kedi köpeğin ağzından yaklaşık 3 dakikalık müdahale sonrası güçlükle kurtarıldı. Kedi daha sonra ön ayakları aksayarak köpekten uzaklaşıp kaldırımda bir süre hareketsiz kaldı. Çevredekiler daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kediyi rehabilitasyon merkezine götürerek tedavi altına aldı. Büyük bir kargaşanın yaşandığı olayda, cadde üzerinde dükkanı bulunan Ersin Kaya isimli esnaf polisi arayarak köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

DENİZLİ 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:13

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