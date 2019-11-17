Denizli’de bir grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi kendi araçlarıyla hastaneye gitmeye çalışırken trafik kazası geçirdi. Trafik kazasında yaralandıkları sanılan şahısların bıçaklandıkları ise hastanede ortaya çıktı.

Olay, Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Berkan B., (38), Ufuk S., (29) ve F.A. isimli şahıslar ormanlık alanda alkol alarak eğlenmeye başladı. Daha sonra grup üyeleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sonrasında ise F.A., yanında bulunan bıçak ile Berkan B., (38), Ufuk S.’yi bıçakla yaralayarak kaçtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ikili ise ambulans çağırmak yerine kendi imkanları ile hastanenin yolunu tuttu. Berkan B., 20 YE 544 plakalı otomobiliyle kendisi gibi bıçaklanan arkadaşı Ufuk S.’yi de yanına alarak yola çıktı. Yaralı halde birkaç kilometre giden araç DenizliAntalya karayolunda Latif G. (39) yönetimindeki 20 AAK 81 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası aracından inen sürücü Latif G., diğer otomobildeki iki kişinin yaralı olduğunu görünce 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık Berkan B. (38), Ufuk S.’yi ambulanslar ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırdı.

Ambulans ve hastanede yapılan müdahalede şahısların kazada değil bıçaklanarak yaralandıkları orta çıktı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:14

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