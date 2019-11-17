Denizli otogarında ara tatil yoğunluğu

İlk ve orta öğretim okullarına verilen 1 haftalık ara tatil nedeniyle Denizli Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Tatili değerlendiren öğrenci ve aileleri memleketlerine gitmek için otogarın yolunu tuttu.

Okullara verilen 1 haftalık tatil ile birlikte vatandaşlar otogara akın etti. 15 Kasım tarihinde başlayan ara tatil sonrası hafta sonu öğrenciler ile birlikte aileleri tatili değerlendirmek için deyim yerindeyse yollara düştü. Tatile giden vatandaşlar nedeniyle Denizli Şehirler Arası Otobüs Terminali, en yoğun günlerinden birini yaşadı. 15 Kasım’da başlayan ilk ara tatil ile birlikte tatile giren öğrenciler ve aileleri tatil yoluna çıktılar. Tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Denizli Şehirler Arası Otobüs Terminalinden yolculuğa çıktı. Hafta sonu binlerce kişi terminalden bindiği otobüsler ile farklı şehirlere giderken bir o kadar vatandaşta şehir dışından geldi.

Özel bir otobüs firmasının bölge müdürü olan Ali Yılmazer, okullara verilen aranın otobüs firmalarını iş yönünden olumlu etkilediğini ifade ederek, “Bu ara tatiller daha önce ki dönemlerde yoktu, açıkçası bizim sektör için çok olumlu olduğunu düşünüyorum çünkü Kasım ayları bizim için zayıf geçen aylar olarak biliniyor. Bu anlamda baktığımızda Cuma ve bugün çok iyi bir yolcu yoğunluğu olduğunu görüyoruz. Buna istinaden ilave seferler planladık, ilave seferlerimizi de düzenledik yolcularımızın taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz” dedi.

DENİZLİ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:38

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YATSI 19:18

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