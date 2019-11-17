Yamaç paraşütü yaptıkları sırada ağaçta asılı kaldı Pamukkale’de yamaç paraşütüyle iniş yaparken ağaçta asılı kalan pilot ve yolcusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, turizm merkezi olan Pamukkale Travertenlerde yamaç paraşütü yapanlardan bir kişi, paraşüt pilotu ile birlikte ağaçta asılı kaldı ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Pamukkale ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan Travertenler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütü yapan pilot Furkan Yurtsev ve yolcusu olan Hakan Göksu ile birlikte iniş yaptığı sırada kontrolünü kaybederek ağaç dallarına asılı bir halde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, Yurtsev’i ve yolcusu Göksu’yu ağaçtan kurtaran itfaiye ekipleri sağlık ekiplerine teslim etti. Pilot ve yolcu ambulansta ayakta tedavi edildi.

DENİZLİ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:14

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