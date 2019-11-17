CHP’li belediye başkanı partisinden istifa etti

Denizli’nin Serinhisar ilçesinin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Serinhisar Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Gemi partisinden istifa etti. Başkan Gemi, istifasını kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Gemi açıklamasında, “Gördüğüm lüzum üzerine partim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Gerekçelerini daha sonra kamuoyuna açıklayacağım” dedi.
DENİZLİ
17 Kasım 2019 Pazar
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