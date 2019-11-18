Denizlispor'da parola 3 puan

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Süper Lig'de zor günler geçiren, oynadığı son 6 maçta 5 mağlubiyet alan Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçıyla yükselişe geçmek istiyor.

Ligde 11 puanla 14'üncü sırada bulunan Yukatel Denizlispor, evindeki kabusa son vermeyi hedefliyor. İç sahada sezonun ilk haftasında Galatasaray'ı yendikten sonra taraftarının önünde çıktığı 4 maçı da kaybeden yeşil-siyahlılar bu kez seyircisinin önünde gülmek istiyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek, takım olarak milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Çaykur Rizespor maçına iyi hazırlanıyoruz. Hafta sonu seyircimizin önünde iyi bir netice almak ve yükselişe geçmek istiyoruz" diye konuştu.



DENİZLİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

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